Zvrat v kauze Kočner: Kontroverzný podnikateľ údajne vytiahol nový tromf, expertíza zo zahraničia

Pojednávanie začalo dnes o pol desiatej dopoludia. Na mieste boli Kočnerovi advokáti Martin Pohovej a Michal Mandzák, ako aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Marian Kočner sa na súd nedostavil, odmietol opustiť celu.

VIDEO Prokurátor a advokáti po priebehu pojednávania.

Rozhodnutie, či podnikateľ Marian Kočner zostáva vo väzbe, oznámi sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v najbližších dňoch. "Dnes rozhodoval sudca pre prípravné konanie. Výsluch prebehol bez prítomnosti klienta. Je to jeho právo. Rozhodnutie bude doručené v písomnom vyhotovení," povedal Kočnerov advokát Martin Pohovej.

Dnes sa objavila nová informácie, že Kočner iba pred pár hodinami doručil súdu posudok, ktorý hovorí o pravosti zmeniek. Došlo tak k spochybneniu posudku znalkyne, na základe ktorého Kočnera zatkli. Pohovej uviedol, že znalkyňa dávnejšie kandidovala za koalíciu SDKÚ - SaS. Kočner v minulosti figuroval v kauze Sasanka, práve so šéfon SaS Richardom Sulíkom. "Sudcovi sme predložili posudok zahraničného experta, ktorý jednoznačne dokazuje, že ide o zmenky z toho obdobia, teda z roku 2000. Včera bol vyhotovený preklad, dnes sme to predložili súdu," dodal Kočnerov advokát Michal Mandzák.

VIDEO Prokurátor Ján Šanta pred Špecializovným trestným súdom v Banskej Bystrici.

Na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ráno dorazil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Podľa neho v prospech Kočnera nerozhodnú a na slobode stíhaný nebude. „Osobne si to nemyslím,“ povedal prokurátor. „Myslím si, že sú dané dôvody na väzbu a myslí si to aj Najvyšší súd, a to je podstatné,“ povedal Šanta s tým, že ostatné možné rozhodnutia komentovať zatiaľ nebude. „Je to ešte živý proces,“ podotkol. Či je v spise aj originál zmeniek, zatiaľ známe nie je. „Budeme to riešiť na tomto pojednávaní. Vyjadrím sa aj k tomu následne, aby sme nezmarili nejaký úkon,“ povedal s úsmevom Šanta.

Zdroj: Jan Zemiar

Marián Kočner je spolu s Pavlom Ruskom obvinený z trestného činu falšovania tzv. televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Kočner svoju vinu popiera.

Najvyšší súd poslal Kočnera 28. júna do väzby a v druhej polovici júna požiadal o prepustenie. Rozhodovať o tom bude Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Ak Kočnera z väzby pustí, prokurátor môže podať odvolanie a prípad tak opäť skončí na Najvyššom súde.