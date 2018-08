Sulík sa oprel do Fica: Šéf Smeru zrejme nie je pri zmysloch, blúzni o protivládnom sprisahaní

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico svojimi videoposolstvami opäť otvára otázku, "či je celkom pri zmysloch, ak bezprecedentnú blamáž svojej vlády ohľadom únosu vietnamského podnikateľa interpretuje ako sprisahanie voči súčasnej vláde". Uviedol to predseda SaS Richard Sulík.

„Na čele sprisahania stojí Fico. Je to sprisahanie proti demokracii a zákonnosti na Slovensku. Jeho morálny úpadok sa však začal dávno, akurát dnes je už vidieť, že upadá fyzicky a aj na duchu. Mal by si dať dlhý oddych a odísť z politiky. Stal sa balvanom, ktorý ťahá Slovensko ku dnu,“ poznamenal Sulík.

Fico blúzni o protivládnom sprisahaní

Podľa Sulíka si bývalý premiér namiesto toho, aby rešpektoval fakt, že Trinh Xuan Thanh bol do Vietnamu zavlečený proti svojej vôli a za pomoci slovenského vládneho špeciálu, vymýšľa si imaginárnych nepriateľov. „Poslanec Fico tým len na seba vrhá podozrenie, že ani on nie je bez viny,“ povedal Sulík. „Domnienku, že môže zatajovať dôležité skutočnosti, posilňuje aj to, že v únose mal byť zaangažovaný jeho poradca Le Hong Quang, pričom Fico zaňho loboval u prezidenta Andreja Kisku, aby ho vymenoval za slovenského veľvyslanca vo Vietname,“ doplnil.

Zdroj: Jan Zemiar

„Robert Fico dnes blúzni o protivládnom sprisahaní, aby odviedol pozornosť svojich voličov od podstaty,“ uviedol líder SaS. Tú podľa Sulíka približujú mená jeho najbližších spolupracovníkov, a to Viliam Jasaň, Mária Trošková, Le Hong Quang či trestne stíhaný Ladislav Bašternák, u ktorého Fico stále býva.

Ficove reakcie

Podobne ako v prípade CT, ktoré nikto nekúpil, podobne ako v prípade politického zneužitia vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky, o ktorej nič nevieme, prichádza ďalší pokus útoku na vládu, koalíciu a osobitne na Smer-SD. Na sociálnej sieti to vyhlásil šéf Smeru-SD v reakcii na informácie o zapojení Slovenska do únosu vietnamského podnikateľa.

"Ešte ani neuschol atrament na ničím nepodloženom článku o únose a už sa umelo vyvoláva ďalšia vlna proti vláde a Smeru-SD. Sorosove deti hovoria o protivládnych protestoch, opozícia a prezident Andrej Kiska chrlia jedno obvinenie za druhým a kriminalizujú. Takýto priebeh mali všetky protivládne protesty," povedal Fico na sociálnej sieti ešte 3. augusta s tým, že na druhej strane sú rad za radom vyvracané tvrdenia z článku o participácii štátnych orgánov na únose Vietnamca.