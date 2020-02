MIMORIADNA SPRÁVA Koronavírus je už v Rakúsku a Chorvátsku, prvé potvrdené prípady

Rakúsko má prvé dva prípady nákazy koronavírusom. V Tirolsku sú chorí dvaja muži, obaja 24-roční. Pricestovali do vlasti po návšteve Talianska. V súčasnosti sú izolovaní na klinike v Innsbrucku. Tirolský guvernér Günther Platter to potvrdil v utorok popoludní, aj ich druhý test bol pozitívny. Jedna postihnutá osoba pochádza z Lombardie a žije v Innsbrucku. Existuje aj podozrenie na infikovaného pacienta v Linci. Po výlete do Talianska mal 55-ročný Linčan príznaky, ktoré by mohli naznačovať infekciu novým vírusom.



Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš oznámil na tlačovej konferencii, že Chorvátsko má prvého pacienta nakazeného koronavírusom, je to mladý muž, ktorý navštívil Miláno 19. až 21. februára. Ďalších deviatich ľudí, ktorí prišli z Talianska, testovali na nákazu koronavírusom, na výsledky sa čaká.

V Rakúsku riešia tiež podozrivé prípady karanténou. Pre zdravotníkov zo Salzburgu je to len preventívne opatrenie, zamestnanci doteraz nemali žiadne príznaky choroby, potvrdil hovorca kliniky v utorok. Takzvaná autokaranténa sa začala telefonickou výzvou pre všetkých, ktorí sa zúčastnili služobnej cesty do severného Talianska. 28 zamestnancov nemocnice, ktorí boli uvoľnení zo služby, má zostať 14 dní počas inkubačnej doby ochorenia vo svojich domovoch. Podľa hovorcu kliniky sa toto opatrenie týka aj ich rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v tej istej domácnosti.

Zostaňte v izolácii, hoci nemáte príznaky

Kancelár Sebastian Kurz (ÖVP) po stretnutí s pracovnou skupinou ministerstva vnútra pre epidémiu koronavírusu načrtol ďalší postup. Zahŕňa informačnú kampaň pre obyvateľstvo a varovanie pre občanov, ktorí plánujú cestovať do susedného Talianska. Ministri zdravotníctva krajín susediacich s ťažko postihnutým Talianskom majú dnes zasadať v Ríme a vytýčiť ďalší postup. Aj britská vláda vyzvala svojich občanov, ktorí pricestovali z Talianska, aby zostali doma v izolácii – dokonca aj tí bez príznakov. Mali by sa vyhýbať kontaktu s rodinou a priateľmi. Briti, ktorí sa v Taliansku zdržiavali v infikovanej oblasti na sever od mesta Pisa, majú byť obzvlášť ostražití. Zdroj: Profimedia

Nemocnica nedodržala postup pri epidémii



Taliansko medzičasom čelí rastúcej pohrome. V utorok ráno hlásilo siedmy smrteľný prípad a takmer 283 infikovaných. Na supermarkety v Lombardii zaútočili ľudia, ktorí sa obávajú nedostatku potravín. Chýbajú dezinfekčné prostriedky, rúška a respirátory. Taliansky šéf civilnej ochrany Angelo Borrelli však ubezpečil, že neexistuje dôvod na paniku. „Taliansko je bezpečná krajina. Do Talianska môžete cestovať bez obáv,“ uviedol šéf civilnej ochrany na pondelkovej tlačovej konferencii v Ríme.

Taliansky premiér Giuseppe Conte obvinil lombardskú nemocnicu z nedodržania pravidiel prevencie pri epidémii koronavírusu. Nemocnicu v meste Codogno v provincii Lodi, kde sa koronavírusom nakazilo niekoľko desiatok ľudí, údajne uzavreli. Prvý prípad koronavírusu bol hlásený práve z Codogna. Šlo o 38-ročného muža liečeného v mestskej nemocnici. Vírus tam nakazil niekoľko ľudí, ktorí boli v tom čase v nemocnici na pohotovosti. Jedenásť obcí okolo Codogna je v karanténe, toto opatrenie sa týka približne 50-tisíc obyvateľov juhovýchodne od Milána. Medzičasom hlásili ženu nakazenú koronavírusom v Palerme na Sicílii a ďalšieho pacienta vo Florencii. V Miláne zavreli múzeum, zatvorená je aj slávna La Scala a zrušené všetky koncerty. Zdroj: SITA/Hiroko Harima/Kyodo News via AP

Zomierajú pasažieri Diamond Princess



Štvrtý človek z výletnej lode Diamond Princess zomrel po prevoze do japonskej nemocnice. Loď zakotvenú pri pobreží Japonska dali tamojšie úrady do karantény, keďže sa na jej palube objavil smrtiaci koronavírus. Informácie priniesli v utorok japonské miestne médiá. Denník Jomiuri Šimbun napísal, že štvrtá obeť z lode, muž, asi osemdesiatnik mal pozitívne testy na koronavírus a neskôr zomrel na zápal pľúc.

Dvaja srbskí štátni príslušníci, ktorí sú členmi posádky Diamond Princess, boli nakazení koronavírusom, potvrdil srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič. Na lodi bolo 3 711 cestujúcich, z ktorých 14 sú srbskí štátni príslušníci vrátane 12 členov posádky. Dvaja pasažieri sa do Srbska vrátili minulý týždeň komerčným letom, zatiaľ čo ostatní Srbi, členovia posádky, zostali na palube.

Na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom mal zasa pozitívne testy na smrtiaci koronavírus taliansky turista. V pondelok neskoro večer o tom vo vyhlásení informovali regionálne zdravotnícke úrady. Španielske médiá vrátane denníka El Mundo uviedli, že nakazeným mužom je taliansky lekár na dovolenke v Španielsku. Muža v súčasnosti držia v izolácii a jeho výsledky testov pošlú do Madridu na druhú analýzu, ako to vyžaduje postup Španielska v prípadoch podozrenia z nákazy koronavírusom. Súčasne uzavreli hotel H10 Costa Adeje Palace s tisíckou turistov uväznenou v karanténe. Medzi nimi je aj šesť českých občanov. Ako pre Topky.sk exkluzívne uviedol Juraj Tomaga z Ministerstva zahraničných vecí a európskch záležitostí SR: "Do tohto okamihu nás v tejto veci žiadny slovenský občan nekontaktoval. V Španielsku máme v súčasnosti registrovaných 56 občanov SR. Z tohto počtu len 6 občanov uviedlo, že sú tento týždeň na Kanárskych ostrovoch. (Ide o dobrovoľnú registráciu a predpokladáme, že toto číslo bude ďaleko vyššie). Žiadny občan však neuviedol predmetný hotelový komplex."

Okolo celého hotela sa podľa španielskych médií nachádzajú policajti. Ide o tretieho človeka s pozitívnym testom na tento vírus v Španielsku – po Britovi na ostrove Malorka z 9. februára a Nemcovi na ostrove La Gomera, druhom najmenšom z Kanárskych ostrovov z 1. februára. Zdroj: Profimedia V Iráne potvrdili v utorok ďalšie tri úmrtia, ku ktorým došlo v dôsledku nákazy koronavírusom. Celková bilancia v Iráne podľa štátnych médií stúpla na 15 mŕtvych. Štátna tlačová agentúra IRNA uviedla, že dve staršie ženy zomreli v centrálnej provincii Markazí a jeden pacient v severnej provincii Alborz. V celej krajine zatiaľ potvrdili 61 prípadov nákazy koronavírusom.

Počet obetí celosvetovo stúpol takmer na 2 700.