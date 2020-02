Vyhráme nad vírusmi? Vedci objavili ich Achillovu pätu, ktorá by mohla napomôcť vzniku vakcíny

BOSTON – Vedci vo Veľkej nemocnici v Massachusetts v USA odhalili slabé miesto väčšiny vírusov, ktoré ničia ľudstvo, a čoskoro by mohli vyvinúť univerzálnu vakcínu. Výskum, vývoj a testovanie očkovacích látok však trvá veľmi dlho a čas je vzácny, lebo ľudia umierajú...

Experti na celom svete venujú svoj čas, pozornosť a zdroje konkrétnym vírusom a skúmajú ich jeden po druhom. Vedci z Massachusetts však teraz zistili, čo by sa mohlo ukázať ako prielom v dejinách ľudstva - našli proteín, ktorý by mohol posilniť naše telá a urobiť ich „nedobytnými“ pre väčšinu vírusov.

„Cieľom je porozumieť tomu, ako funguje náš imunitný systém, aby vytvoril protilátky, ktoré budú pôsobiť proti širokému spektru vírusov, nielen vďaka očkovacím látkam proti jednému určitému vírusu,“ uviedla Kate Jeffreyová, vedúca medicínskej štúdie.

Takzvaná Achillova päta alebo zraniteľné miesto väčšiny vírusov je vlastne iba jednoduchý proteín s názvom AGO4, ktorý má jedinečné antivírusové účinky v bunkách cicavcoch.

Pri štúdiu myší vedci zistili, že iba bunky s nedostatkom AGO4 boli precitlivené na infekcie, ako je chrípkový vírus. Takže len čo dokážu prísť na to, ako posilniť prirodzenú obranu nášho tela pomocou AGO4, vírusy už nebudú mať šancu infikovať nás – prinajmenšom teoreticky.

„Ďalším krokom je zistiť, aké široké spektrum účinku má tento proteín na všetky druhy vírusov,“ hovorí Jeffreyová. „A potom musíme prísť na to, ako zvýšiť aktivitu AGO4 na zvýšenie ochrany pred vírusovými infekciami.“

Hoci je potrebné urobiť oveľa viac, je to krok smerom k univerzálnemu očkovaniu a možnej liečbe najsmrteľnejších vírusov na svete.