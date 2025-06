Hviezda Prcičiek na dne kvôli DROGÁM: Vliezol kvôli nim aj do KONTAJNERA!

Jason Biggs (Zdroj: Netflix)

NEW YORK - Herec Jason Biggs si užíval úspech, ktorý mu priniesli komédie Prci, prci, prcičky. Celosvetová sláva mala však svoju temnú stránku. Vtedy 22-ročný chalan ju nedokázal ukočírovať a spadol do silnej závislosti - od drog, aj od alkoholu. Bol na tom tak zle, že kvôli drogám vliezol aj do kontajnera!

Mal všetko - úspech, peniaze, aj lásku... To všetko dosiahol vo veľmi mladom veku. Herec Jason Biggs to však nedokázal ukočírovať a padol do silnej závislosti. Dnes je už 7 rokov čistý, no v podcaste Well with Arielle Lorre, si na najhoršie obdobie svojho života zaspomínal. Závislý bol od kokaínu, ale aj alkoholu.

„Žil som v takej šedej zóne, ale mám príbehy typu "šňupal som prach z podlahy" - alebo niečo podobné,“ uviedol herec z komédií Prci, prci, prcičky. „Jeden z mojich najbláznivejších príbehov je ten, keď som si doma sám šňupal kokaín a povedal som si, že to bola moja posledná lajna,“ povedal otvorene Biggs. Zvyšok drogy vyhodil do smetí, aby ho nelákala.

„Do 15 minút, ako mi doznelo to posledné "ťuknutie", som si povedal: "Čo to robím?" Vytiahol som to zo smetí a dal si ďalšiu lajnu,“ priznal. Keď si ju dal, zvyšok opäť vyhodil do smetí a vzal si lieky na spanie. Ale ani to nestačilo. „Ešte predtým, než som si vzal ten liek, som si povedal: "Ešte jednu". Vyšiel som von, vliezol som do smetného koša, vzal som si sáčok s kokaínom a išiel hore, kde som si dal ďalšiu lajnu. Pomyslel som si: "Čo to, do r*ti, robím? To je úplné šialenstvo.“

Jason Biggs (Zdroj: Alliance Atlantis Communications)

Neskôr herec priznal, že skorá sláva bola zrejme príčinou jeho závislosti - veľmi rýchlo totiž zistil, že slávnemu 22-ročnému chalanovi s peniazmi na účte a kokaínom vo vrecku málokto povie nie. A bol na tom tak zle, že rozsah svojich problémov tajil aj pred svojou manželkou Jenny Mollen. Pomohlo mu vraj až to, keď sa z Los Angeles presťahoval do New Yorku. Aktuálne je už 7 rokov čistý.

Problém mal však aj s alkoholom. „Chodil som na terapiu a "pracoval na sebe", ale medzičasom som po dobrej terapii išiel rovno do obchodu s alkoholom, kúpil si fľašu vodky, vypil ju a sadol za volant,“ priznal pred rokom v podcaste svojej manželky All the Fails. „Vedome som sa opíjal do bodu, keď som sa úplne odpojil od reality, prestal som byť súčasťou života, prítomnosti - a nemusel som cítiť nič.“

Jason Biggs (Zdroj: Universal pictures)