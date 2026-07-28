Môže za to Karel Gott! Pre jeho jedinú vetu Jitka Zelenková prišla takmer o majetok

PRAHA - Jitka Zelenková ukázala skutočnú raritu! Zo skrine vytiahla 53 rokov staré šaty a priznala, že do luxusného butiku v Mníchove vletela kvôli slovám Karla Gotta. Pripravil ju tak o celý majetok!
Jitka Zelenková je významná česká speváčka známa svojím charakteristickým "zamatovým hlasom", ktorá sa špecializuje predovšetkým na balady, swing, jazz a šansóny. Počas svojej dlhej a úspešnej kariéry sa zapísala do histórie česko-slovenskej populárnej hudby najmä ako dlhoročná vokalistka Karla Gotta a neskôr ako rešpektovaná sólová umelkyňa. Hoci sa narodila v Brne, so Slovenskom ju spájajú Piešťany, kde prežila časť detstva. Dnes má speváčka 76 rokov, ale vek sa na nej nepodpísal v žiadnom smere.
Na sociálnej sieti sa pochválila skutočnu raritou! „Šaty, ktoré som si kúpila v roku 1973 v Mníchove. A môže za to Diana Ross... Práve Dianu mi dával za vzor Karol Gott. Pamätám si to ako dneska: "Ale Diana Ross má v skrini šaty všetkých farieb." Túto vetu som počula prvýkrát na turné v Nemecku. No tak dobre. Tak keď Diana, tak ja tiež!“ zdôverila sa.
„V rozčúlení som vletela do jedného z najdrahších butikov v Mníchove a na prvý pohľad ma očarili tie modré šaty s volánmi... Len som netušila, že budú stáť niekoľko mojich honorárov.“ A ako píše, má ich dodnes... „Na javisko si ich už najskôr nevezmem, ale je to vlastne pekná spomienka... na koncerte v Nemecku, myslím v roku 1985. A bola úchvatná,“ pripomenula a dodala: „O pár dní (29.7. pozn.red.) bude táto diva, čo má v šatníku šaty všetkých farieb, po prvýkrát v Česku, v Lochotíne. A to si nemôžem nechať ujsť! Teším sa na jej modely, veľa hitov aj na jej skvelú energiu!“
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