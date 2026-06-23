Predali dom a presťahovali sa do Dubaja: Po príchode zistili, že ich vysnívané bývanie neexistuje

DUBAJ – Mala to byť nová životná kapitola v jednom z najluxusnejších miest sveta. Rodina s tromi deťmi predala majetok, zbalila kufre a presťahovala sa do Dubaja. Namiesto vysnívaného domu ich však čakalo kruté prebudenie. Nehnuteľnosť síce existovala, no zmluva bola falošná a o tisíce eur prišli ešte pred príchodom do Spojených arabských emirátov.
Holandská influencerka Janine Melissa a jej manžel Luciano Lorenzo si mysleli, že majú všetko dokonale pripravené. Pred sťahovaním do Dubaja si našli rodinný dom, ktorý si dôkladne preverili. Priatelia žijúci v Dubaji nehnuteľnosť navštívili osobne, prevzali kľúč z bezpečnostnej schránky a cez videohovor im ukázali celý interiér. Dom presne zodpovedal fotografiám v inzeráte, píše The Sun.
Rodina preto nemala dôvod pochybovať. Po úvodnej skúšobnej platbe poslali údajnému realitnému maklérovi ďalšie tisíce eur. Krátko nato ich žena kontaktovala s tvrdením, že prišla o prácu a naliehavo potrebuje peniaze pre svoje dieťa. Rodina jej poslala ďalšiu vysokú sumu. Celkové straty sa vyšplhali na viac než 6-tisíc eur.
Šok po pristátí
Pravda vyšla najavo až po prílete do Dubaja.
Keď rodina dorazila k domu, zistila, že sa doň nedokáže dostať. Najskôr si mysleli, že majú nesprávny kľúč. Po kontrole videí a komunikácii s priateľmi však pochopili, že stoja pred správnou nehnuteľnosťou. Dom bol skutočný, problém bol niekde inde.
Luciano sa dokonca dostal do domu cez zadnú časť pozemku a zistil, že interiér vyzerá presne tak, ako počas videoprehliadky. Majiteľ sa však nikdy neukázal a údajná maklérka prestala komunikovať.
Rodina tak zostala v 40-stupňových horúčavách pred domom s tromi deťmi, desiatimi kuframi a bez ubytovania.
Neboli jediní
Situáciu začala riešiť miestna bezpečnostná služba a polícia. Práve susedia rodine prezradili, že nejde o prvý podobný prípad. Podľa ich slov sa rovnaký dom stal súčasťou podvodu už viackrát a podvodníci naň lákali ďalších záujemcov.
Janine neskôr zistila, že rovnaká skupina mala pripraviť o peniaze aj ďalšie rodiny sťahujúce sa do Dubaja.
Podobné prípady pritom nie sú v emiráte výnimočné. Odborníci upozorňujú, že podvodníci často využívajú reálne nehnuteľnosti, skopírované dokumenty a falošných maklérov, aby pôsobili dôveryhodne. Najčastejšími obeťami bývajú cudzinci, ktorí si bývanie zabezpečujú na diaľku.
Nasledoval ďalší podvod
Rodina sa napokon presťahovala do náhradného ubytovania cez Airbnb. Tým sa však problémy neskončili.
Neskôr zistili, že sa stali obeťou aj ďalšieho podvodu súvisiaceho s vízami. Podľa Janine nebola jedna zo žiadostí vôbec podaná, čo im spôsobilo ďalšie finančné straty a pokuty.
Chcú varovať ostatných
Napriek nepríjemnej skúsenosti Janine zdôrazňuje, že jej cieľom nie je kritizovať Dubaj. Naopak, vyzdvihla pomoc miestnej polície aj pracovníkov bezpečnostnej služby, ktorí sa rodine snažili pomôcť od prvých hodín po odhalení podvodu.
Svoj príbeh zverejnila najmä preto, aby varovala ostatných ľudí plánujúcich sťahovanie do zahraničia.
„Overujte si nielen nehnuteľnosť, ale aj osobu, ktorá ju ponúka,“ odkázala. Práve dôveryhodne pôsobiaci maklér bol podľa nej detailom, ktorý ich pripravil o ostražitosť.
Prípad zároveň ukazuje, že ani osobná obhliadka a videoprehliadka nemusia byť zárukou bezpečného obchodu. Podvodníci totiž čoraz častejšie využívajú skutočné nehnuteľnosti a sofistikované metódy, ktoré dokážu oklamať aj opatrných záujemcov.