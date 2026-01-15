Šokujúce priznanie matky Miley Cyrus: Po rozvode užívala DROGY... Na samoliečenie!

LOS ANGELES - Tish Cyrus otvorene prehovorila o jednom z najťažších období svojho života. Po rozvode s Billym Rayom Cyrusom a smrti svojej mamy priznala, že boj s úzkosťou riešila užívaním drog.
Tish Cyrus otvorene prehovorila o náročnom období po rozvode s Billym Rayom Cyrusom, ktoré ešte viac skomplikovala smrť jej mamy Loretty Finley. Priznala, že v tom čase siahala po marihuane ako po spôsobe, ako sa vyrovnať s bolesťou. „Otvorene som hovorila o tom, že som často fajčila marihuanu," uviedla v podcaste The Squeeze, kde hovorila o svojom duševnom zdraví a životných stratách.
Podľa jej slov ju úzkosti sprevádzali už dlhší čas a marihuana jej v istom období pripadala ako forma úľavy. „Vždy som mala trochu úzkosti. Myslím si, že v tom období to pre mňa bolo takmer ako liek — pretože som veľkou zástankyňou rastlinnej medicíny…“ vyjadrila sa. Spätne si však uvedomila, že po smrti mamy a rozpade manželstva išlo o nevedomé samoliečenie. „…v čase, keď som prišla o mamu a rozpadlo sa mi manželstvo, to bolo istým spôsobom samoliečenie, a ani som si neuvedomovala, že to robím práve z tohto dôvodu.“
Keď sa rozhodla s fajčením prestať, jej stav sa výrazne zhoršil. „Myslím si, že to akoby otupilo všetku tú bolesť,“ priznala a opísala, že po vysadení prišla silná úzkosť, ktorá jej bránila normálne fungovať. Stratu mamy aj rozvod označila za jedny z najťažších momentov svojho života. Priznala, že si nedala priestor tieto udalosti spracovať. „Nespracovala som to, ani som sa poriadne nezastavila, aby som nad tým premýšľala.“ Loretta Finley bola pre Tish aj jej deti mimoriadne dôležitá.
Mama slávnej speváčky šokuje: Po rozvode zbalila... Wau! Sexi herca zo slávneho seriálu
„Bola obrovskou súčasťou našich životov,“ spomenula Tish a dodala, že jej smrť predznamenala aj rozpad manželstva. „…keď zomrela, krátko nato sa moje manželstvo začalo rozpadať.“ Po 29 rokoch manželstva podala Tish v roku 2022 žiadosť o rozvod, pričom ako dôvod uviedla neprekonateľné rozdiely. Ťažké obdobie jej napokon pomohla zvládnuť terapia. Novú životnú stabilitu našla po boku herca Dominica Purcella, s ktorým sa zosobášila v roku 2023.
