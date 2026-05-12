30. Goralské folklórne slávnosti v Bachledke za 30 € v predpredaji: IMT Smile, KALI, Štefan Štec, Miro Jaroš a FS Zemplín pod Tatrami

V malebnom Ždiari znovu ožijú tradície goralskej menšiny. Sviatok všetkých Goralov prinesie pestrý program, v ktorom sa predstavia známe osobnosti aj domáci goralskí umelci priamo v areáli BACHLEDKY.

Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s Goralmi, miestnymi tvorcami a folklórnymi súbormi z troch strán Tatier, ktorí predstavia svoju kultúru, históriu aj tradičné remeslá. Jedinečnú atmosféru podujatia doplní atraktívny hudobný program plný známych mien.

Na Bachledke, v nadmorskej výške takmer 1200 m n. m., vystúpia IMT Smile, KALI, Štefan Štec, Miro Jaroš a FS Zemplín ako hostia veľkolepej oslavy goralskej kultúry.

30. ROČNÍK OSLÁV GORALSKEJ KULTÚRY A MENŠINY

Začiatkom augusta sa Bachledka stane miestom stretnutia Goralov, ktorí od 7. do 9. augusta spoločne oslávia svoj sviatok. Uskutoční sa už jubilejný 30. ročník Goralských folklórnych slávností, ktoré sa tradične konajú pri vstupe na Chodník korunami stromov a užijete si ich už za 30€!

Podujatie poteší všetkých priaznivcov jedinečnej slovenskej kultúry a tradícií. Organizátori pripravia ukážky goralských remesiel, chýbať nebudú ani gazdovia z okolia s domácimi zvieratami, ktoré si rodiny s deťmi budú môcť pohladkať aj nakŕmiť. Návštevníci si budú môcť vyskúšať aj jazdu na goralskom valachovi a ochutnať miestne špeciality.

Súčasťou programu budú vystúpenia tradičných goralských umelcov, ktorí prinesú folklór, spev aj tanec. Tradičná kultúra sa prirodzene prepojí so súčasnou hudobnou scénou, takže návštevníkov čakajú aj výnimočné koncerty známych interpretov.

VÝNIMOČNY KONCERT IMT SMILE NA VÝNIMOČNOM MIESTE

Nie často sa stáva, že by diváci mohli zažiť koncert najúspešnejšej slovenskej kapely IMT Smile na niektorom z festivalov mimo ich samotného turné. Preto je účasť Ivana Táslera a spol. na Bachledke jedinečnou možnosťou pre všetkých, ktorí piesne tejto kapely jednoducho milujú. Pod tatranskými štítmi zaznejú obľúbené skladby, ktoré roky spájajú generácie fanúšikov a vždy dokážu vytvoriť neopakovateľný zážitok. V spojení s jedinečným prostredím Bachledky bude vystúpenie IMT SMILE patriť k vrcholom celého podujatia a prinesie chvíle plné radosti, emócií a skvelej letnej nálady.

MIRO JAROŠ ZAMIERI DO BACHLEDKY

Vo výške takmer 1200 m n. m. sa v Bachledke predstavia obľúbení interpreti pre deti spolu s miestnymi divadelnými súbormi a detskými folklórnymi kolektívmi. Miro Jaroš a Divadlo RAMAGU pripravia pre malých návštevníkov program plný radosti, hudby a výnimočných zážitkov.

PIATOK V BACHLEDKE SO ŠTEFANOM ŠTECOM: HUDBA, DIVADLO AJ PROGRAM PRE DETI

Piatkový program v Bachledke prinesie pestrú nádielku hudby, zábavy aj folklóru pre malých i veľkých návštevníkov. O príjemnú atmosféru sa postará Lucia Haladejová a Ferko Jaroš so svojím hudobným vystúpením, ktoré doplní obľúbené Divadlo RAMAGU s rozprávkou pre deti. Vrcholom piatkového programu bude vystúpenie Štefana Šteca, ktorý do Bachledky prinesie silu tradície, emóciu a jedinečnú energiu folklóru v modernom prevedení.

Od 18:00 do 21:00 ožije Reštaurácia PANORAMA pravou goralskou zábavou v sprievode Bratov Jendrichovských. Návštevníkov čaká príjemný večer plný ľudovej hudby, dobrej nálady a tradičnej goralskej atmosféry, ktorá je ako stvorená na posedenie, spev aj zábavu s priateľmi a rodinou.

SOBOTNÁ BACHLEDKA S IMT SMILE A KALIM: BACHLEDKA SPOJÍ FOLKLÓR, DETSKÝ PROGRAM AJ VEĽKÉ KONCERTY

Sobotňajší program v Bachledke bude patriť veľkým hudobným menám, rodinnej zábave aj folklóru. O príjemný úvod sa postarajú Lucia Haladejová a Ferko Jaroš, po ktorých rozveselí najmä detských návštevníkov obľúbený Miro Jaroš so svojím veselým a energickým vystúpením. Tradičnú kultúru a silu folklóru prinesú na pódium FS Zemplín a Harmoniková akadémia Jozefa Opatovského, zatiaľ čo večerný program vyvrcholí koncertmi Kaliho a kapely IMT SMILE. Sobota v Bachledke tak ponúkne jedinečné spojenie tradície, modernej hudby a výnimočnej atmosféry pod tatranskými štítmi.

Od 18:00 do 21:00 ožije Reštaurácia PANORAMA znova pravou goralskou zábavou v sprievode Bratov Jendrichovských. Návštevníkov čaká príjemný večer plný ľudovej hudby, dobrej nálady a tradičnej goralskej atmosféry, ktorá je ako stvorená na posedenie, spev aj zábavu s priateľmi a rodinou.

NEDEĽA V ZNAMENÍ OBCE ŽDIAR

Nedeľný program bude patriť miestnym umelcom a folklórnym skupinám. Už tradične sa začne svätou omšou a bude pokračovať dňom plným goralského folklóru, piesní, tancov a histórie. V posledný deň podujatia sa vám predstavia: FS Goral zo Ždiaru, DFS Ždiaranček zo Ždiaru, FS Kicora z Lendaku, FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Spevácka skupina GOROLI, Hudobná skupina Mladý Heligón z Rabčíc, FS Šarišan z Prešova, FS Vagonár z Popradu a FS Giewont zo Zakopaného.

REMESLÁ, SLAMA A VÝTVARNÉ DIELNE

Súčasťou podujatia bude aj rezbárske sympózium – rezbári vytvoria symboly goralskej kultúry z dreva. K slamenému 4-metrovému Goralovi a Goralke z predchádzajúcich ročníkov pribudnú nové slamené sochy.

DVA ZÁŽITKY V JEDNOM

Či už máte do okolia Tatier naplánovanú dovolenku alebo nie, Goralské folklórne slávnosti si tento rok jednoducho nemôžete nechať ujsť. Kto sa rozhodne tento výlet absolvovať, rozhodne neoľutuje. Podujatie sa totižto koná na Bachledke, priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov a organizátori tak návštevníkom ponúknu kombináciu nevšedného zážitku magickej prírody a tradičnej slovenskej kultúry. V  rámci areálu podujatia je v cene lístka zahrnutý aj vstup na Chodník korunami stromov a obojsmerné cesty lanovkou podľa druhu zakúpenej vstupenky.

Kapacita podujatia je obmedzená a preto si odporúčame lístky zabezpečiť v predstihu.

Nájdete ich online na predpredaj.sk

Viac info sa dozviete na www.bachledka.sk

