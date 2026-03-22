Šokujúce video zo zatknutia Justina Timberlakea: Bol mimo a koktal… Uff, toto nemal nikto vidieť!

NEW YORK - Justin Timberlake sa môže od hanby prepadnúť pod zem. Jeho najhoršia nočná mora sa naplnila! Po mesiacoch právnych bojov a snahy pochovať realitu sa verejnosť konečne dočkala: policajné bodycam zábery zo zatknutia popovej hviezdy sú vonku. A obraz je oveľa horší, než by si jeho PR tím želal.
Incident sa odohral v júni 2024 v luxusnej oblasti Sag Harbor v štáte New York. Justin Timberlake sa vracal z večere, keď ho polícia zastavila za prejdenie stopky a jazdu mimo pruhu. Spevák sa snažil hrať pokojného profíka. Tvrdil, že mal len „jedno martini“. Realita na videu však pôsobí úplne inak.
Zverejnené zábery ukazujú Timberlakea v situácii, ktorú fanúšikovia nikdy nemali vidieť: pôsobí nervózne, zmätene a dezorientovane. Nedokáže poriadne vykonať jednoduché testy triezvosti, opakovane priznáva: „toto sú fakt ťažké testy“. Srdce mu „bije ako o život“ a ospravedlňuje sa policajtom.
Najtrápnejší moment prichádza, keď sa snaží vysvetliť, kto vlastne je: „Je ťažké to vysvetliť… som Justin Timberlake.“ Ani to mu však nepomohlo. Policajti nemali zľutovanie. Podľa ich slov: „Pokazil každý jeden test.“ Nasleduje nevyhnutné – putá na ruky a odvoz na stanicu. Vo videu sa ešte pýta: „Prečo ma zatýkate?“ a neskôr šokovane reaguje, že má zostať vo väzbe cez noc. Jeho kamarátka na mieste dokonca prosí policajtov, aby ho pustili – márne. Pozrite si policajný záznam zo zatýkania:
Aj keď pôvodne čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom (DWI), Timberlake nakoniec vyrokoval miernejší trest. Priznal sa k menej závažnému priestupku (jazda so zníženou schopnosťou), zaplatil pokutu približne 500 dolárov a dostal zákaz šoférovania. Odpracoval si komunitné hodiny a musel nahrať verejné varovanie proti pitiu za volantom.
Prečo sa video tak dlho skrývalo? Spevák sa snažil jeho zverejnenie zastaviť. Jeho právnici tvrdili, že by to spôsobilo: „vážne a nenapraviteľné poškodenie reputácie“. Nakoniec však prehral, a video bolo zverejnené (v upravenej verzii) v marci 2026. Z ikonického „cool“ speváka sa v priebehu pár minút stáva nervózny vodič, ktorý nezvláda základné úlohy. Celebrita, ktorej meno neotvára žiadne dvere. Muž, ktorý končí v putách ako hocikto iný. A internet? Ten si to samozrejme vychutnáva.
