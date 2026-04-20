Posadnutosť mŕtvou legendou: Herci potili pri filme o Jacksonovi krv, výsledok je famózny!

USA - Film, ktorý vám odhalí viac, ako by ste chceli. Michael má byť najväčší hit tohto roka, ale... Herci priznávajú, že si siahli na dno síl, nakrúcanie striedala bolesť, kolapsy a totálne vyčerpanie, no oplatilo sa. Čo na to Michaelova rodina?
Génius, ktorý prepísal históriu – a teraz dobýja kiná. Meno Michael Jackson dodnes vyvoláva ošiaľ – a niet divu. Jeho legenda je postavená na rekordoch, ktoré vyrážajú dych - za všetky spomeňme album Thriller z roku 1982, ktorý bol najpredávanejším albumom všetkých čias s viac než 70 miliónmi predaných kópií a dodnes nemá konkurenciu. Nuž nemenšie ambície má mať aj jeho životopisná snímka.
Jackson premenil obyčajné videoklipy na filmové spektákle a doslova pomohol naštartovať éru MTV, ktorá vďaka nemu začala masívne vysielať afroamerických umelcov. Ako prvý umelec v histórii mal hity v TOP 10 v piatich dekádach a ani smrť jeho popularitu nezastavila – za jediný rok sa predalo 35 miliónov jeho albumov. A film This Is It? Ten rozbil pokladnice kín ako najzárobkovejší hudobný dokument všetkých čias.
Dráma na pľaci: nervy, hádky a extrémny tlak
Natáčanie pod taktovkou Antoine Fuqua vraj pripomínalo bojisko. Každý detail musel byť dokonalý, každé gesto identické s originálom – a ak nie je, ide sa odznova. A znova. A znova. V zákulisí sa šepkalo o vyčerpaní, napätí aj konfliktoch. Niektorí členovia štábu hovoria o „najťažšom projekte kariéry“, iní o tom, že taký tlak ešte nezažili.
Synovec v pasci slávy: „Nevedel som sa postaviť!“
Najväčší šok? Michaela hrá jeho vlastný synovec Jaafar Jackson, syn Jermaine Jacksona. Na papieri ideálny výber – realita však bola brutálna. Jaafar, 29-ročný spevák, herec a tanečník, makal celé dni pod dohľadom choreografov, ktorí pracovali priamo s Michaelom – Rich a Tone Talauega. Tí najprv tvrdili, že stačí pár dní a bude „hotovo“. Omyl.
Samotný Jaafar priznal, že boli momenty, keď si myslel, že sa už nepostaví. Nohy ho boleli tak, že nevládal stáť. Napriek tomu išiel ďalej. Prečo? „Je to môj prvý film a dávam do neho všetko. Chcem zachytiť Michaelovho ducha,“ povedal. Vyrastal obklopený jeho hudbou a priznáva, že Michael je súčasťou jeho identity. Jeho sesternica a Michaelova dcéra Paris si ale myslí čosi iné. Scenár filmu sa jej od začiatku nepáčil a ona sa na ňom akýmkoľvek spôsobom odmietla podieľať.
Vo filme zaznejú megahity ako „Beat It“, „Thriller“, „Billie Jean“ či „Don’t Stop ’Til You Get Enough“ – no ani tu nebolo všetko hladké. V zákulisí to vrelo kvôli otázke: originálny hlas alebo nové verzie? Výsledok je kompromis, ktorý vraj rozdelil tvorcov na dva tábory. Najväčšie napätie však vyvolávajú kontroverzné časti Jacksonovho života. Štúdio Lionsgate údajne zasahovalo do scenára, niektoré scény sa prepisovali na poslednú chvíľu a tvorcovia balansujú na hrane medzi pravdou a ochranou legendy. V zákulisí sa hovorí o ostrých sporoch a tlaku „nepokaziť mýtus".
Fanúšikovia šalejú aj kvôli špekuláciám o tajných cameo vystúpeniach známych hudobníkov. Nikto nič nepotvrdil – ale práve to živí ešte väčší ošiaľ. Trailer medzitým láme rekordy sledovanosti po celom svete a naznačuje, že tento film bude obrovská udalosť. Nečudo - film má všetky predpoklady na to aby sa stal nezabudnuteľným. Rozpočet je astronomický, cast dokonalý a očakávania ešte vyššie. V zákulisí sa šepká, že ide o „všetko alebo nič“ projekt a všetci dúfajú, že vznikne definitívny filmový a umelecký portrét Kráľa popu, ktorý do slovenských kín príde už 22.apríla.