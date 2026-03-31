Po rokoch opäť pokope: Charlie Sheen s bývalkou a dcérou ako šťastná rodinka!

LOS ANGELES - Herec Charlie Sheen zverejnil vzácnu spoločnú fotografiu so svojou bývalou manželkou Denise Richards a dcérou Lolou, čím opäť upriamil pozornosť na ich komplikované, no postupne sa zlepšujúce rodinné vzťahy.
Herec Charlie Sheen sa nedávno podelil o výnimočný rodinný moment, keď na sociálnej sieti zverejnil spoločnú fotografiu so svojou bývalou manželkou Denise Richards a ich dcérou Lolou. Ide o jednu z mála príležitostí, keď sa spolu objavili verejne. K fotografii pridal jednoduchý, ale výstižný komentár: „Úžasný deň s dievčatami,“ a doplnil ho zamyslením: „Asi som musel zísť z tej veci za mnou, aby som sa znovu spojil s tým, čo je okolo mňa.“
Ich dcéra Lola na príspevok reagovala emotívne a dala najavo, ako veľa pre ňu spoločný deň znamenal. „Aaa, ocko!!! Veľmi ťa ľúbim, dnešok bol pre mňa taký výnimočný a túto fotku milujem,“ napísala. Sheen a Richards tvorili pár v rokoch 2002 až 2006 a spolu vychovávajú dve dcéry. Napriek komplikovanej minulosti sa zdá, že rodinné väzby si postupne nachádzajú stabilnejšiu podobu.
Herec má okrem toho aj ďalšie deti z iných vzťahov. Sheen je tiež otcom Cassandry Estevez (41), ktorú má s bývalou partnerkou Paulou Profit, a dvojčiat Boba a Maxa Sheena (17), ktoré má s bývalou manželkou Brooke Mueller. V nedávnom rozhovore opísal situáciu slovami: „Je to celkom dobré. V určitom období všetci žili so mnou v rôznych etapách,“ povedal pre ExtraTV.
„Zbožňujem všetky svoje deti a som veľmi rád, že Lola je toho súčasťou.“ Aj Richards sa v minulosti vyjadrila k dynamike medzi ich dcérami a otcom, pričom priznala, že nejde o jednoduchý vzťah: „Je to komplikovaný vzťah… je to tak od začiatku,“ povedala pre Us Weekly. „Obe dievčatá si hľadajú svoju cestu v tom vzťahu, a to je v poriadku.“ Lola sa na situáciu pozerá pragmaticky a oceňuje, keď medzi nimi funguje komunikácia: „Môj život je oveľa príjemnejší, keď máme vzťah, pretože ak nie, nemám rada ten pocit, že spolu nekomunikujeme. Samozrejme, niekedy prechádzame vzostupmi a pádmi, ale náš vzťah je dobrý.“