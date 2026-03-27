Ráno ako obyčajná žena a potom: Speváčka z Pussycat Dolls v latexe... Neodolateľne s*xi!

Pussycat Dolls sú späť! Nicole Scherzinger sa znovu spojila s Kimberly Wyatt a Ashley Roberts a tento rok vyrážajú na spoločné turné. Turné PCD Forever sa začne 5. júna v Kalifornii.The Pussycat Dolls vznikli ako dievčenská skupina a tanečný súbor v roku 1995 pod vedením Robin Antin. Majú na konte množstvo hitov, ktoré obľubuje naozaj veľa ľudí. Skupina sa rozpadla v roku 2010 a pokúsila sa o návrat v roku 2019, no plány na reunion a svetové turné narušila pandémia COVID-19.
Teraz však nastal ten správny čas a už onedlho budú môcť fanúšikovia počuť ich nezabudnuteľné hity naživo. Tento comeback priniesol medzi nimi vlnu nadšenia. Trojica speváčok sa pripravuje na blížiace sa vystúpenia. Práve Kimberly zdieľala na Instagrame video, ktoré hovorí za všetko. Balansuje medzi prácou a rodinou
„Z Times Square až pred školskú bránu… Jednu minútu som v New Yorku, rozžiarujem Times Square a Empire State Building (len tak mimochodom), vraciam sa tam, kde sa to všetko začalo… a ďalšiu? Zas na ceste do školy s desiatami, batohmi a nekonečným zoznamom úloh. Z podpätkov k desiatovým boxom naozaj rýchlo. Po pár divokých týždňoch promo akcií Pussycat Dolls v Londýne a New Yorku tu sedím a hovorím si: „Je toto naozaj môj život?“ Nechcela by som to inak," priznala.
„Buďme úprimní… nič ťa neuzemní rýchlejšie ako ranná cesta do školy po tom, čo žiješ svoj najlepší popstar život. Späť doma s našimi deťmi, v krásnom chaose každodennej rutiny. Uzemnená v láske a pripravená na to, čo príde," zverila sa na sieti. Video zachytáva Kimberly rozospatú s rozcuchanými vlasmi a bez mejkapu a o pár sekúnd, na ďalšom videu je už zo speváčky sexica v latexe.