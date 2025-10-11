Nicole Scherzinger (47) potešila fanúšikov: V bikinách predviedla dychberúcu postavu!

Nicole Scherzinger (Zdroj: SITA)
MANILA – Americká speváčka Nicole Scherzinger (47) si nedávno užívala krásy Filipín. Počas toho však nezabudla ani na svojich fanúšikov, ktorým poslala sexi pozdrav.
Rodáčka z Havaja sa po celom sveta preslávila hlavne vďaka svojmu hudobnému talentu, ktorý predvádzala napríklad ako členku skupiny Pussycat Dolls. Okrem toho sa však môže pochváliť aj krásou, ktorú pravidelne ukazuje svojim fanúšikom.
Výnimkou nebol ani jej nedávny pozdrav z Filipín, kde sa fanúšikom predviedla vo viacerých príspevkov. Na fotkách a videách ukázala svoju dokonalú postavu v čiernych bikinách, čím svojich priaznivcov zaručene potešila.