Po slovenskej herečke aj americká hviezda: Zdravotné problémy po aplikácii botoxu!

LOS ANGELES - Hviezda Priateľov otvorene prehovorila o nepríjemných zdravotných problémoch, ktoré sa u nej objavili po aplikácii botoxu. Priznala vedľajšie účinky aj obavy zo starnutia, no zároveň naznačila, že s populárnym kozmetickým zákrokom už nadobro končí.
Botox patrí medzi najpopulárnejšie kozmetické zákroky na svete, no čoraz častejšie sa objavujú aj skúsenosti známych osobností, ktoré upozorňujú na jeho možné vedľajšie účinky. Po slovenskej herečke Monike Szabó, sa k nim pridala aj americká herečka Lisa Kudrow, známa ako Phoebe z Priateľov.
Vážne zdravotné problémy Moniky Szabó: Skončila v nemocnici... Má vzácnu diagnózu!
Šesťdesiatdvaročná hviezda sa otvorene podelila o svoju skúsenosť v rozhovore pre The Hollywood Reporter. Priznala, že jej posledná aplikácia botoxu nepriniesla očakávaný efekt, práve naopak. Objavili sa u nej nepríjemné zdravotné ťažkosti. „Myslím si, že to prispelo k podráždeniu očí a k tomuto zvláštnemu vzoru na mojom čele, takže s tým už asi aj tak končím,“ uviedla herečka. Zaujímavosťou je, že Kudrow sa pre botox rozhodla pomerne neskoro – prvýkrát ho vyskúšala až v 60-tich.
Napriek negatívnej skúsenosti priznáva, že úplne sa zbaviť obáv zo starnutia nie je jednoduché. „Bojím sa, že sa jedného dňa uvidím a budem vyzerať ako moja stará mama, ale teším sa na hranie starších rolí,“ dodala úprimne. Herečka pritom nie je jediná, ktorá prehovorila o zásahoch do svojho vzhľadu. Už v minulosti priznala aj operáciu nosa, ktorú podstúpila ešte ako tínedžerka. „V mojich očiach som sa z hroznej zmenila na nie hroznú,“ povedala s odstupom času.
