Legenda Chuck Norris skončil v nemocnici: Nečakané zdravotné problémy!

HAVAJ - Legendárny Chuck Norris skončil nečakane v nemocnici. Náhla zdravotná komplikácia prekvapila fanúšikov po celom svete, keďže ešte krátko predtým bol herec aktívny a trénoval.
Legendárny akčný herec Chuck Norris skončil v nemocnici na Havaji po náhlej zdravotnej komplikácii, ktorá nastala v priebehu posledných 24 hodín, informuje TMZ. K incidentu došlo na ostrove Kauai, kde sa Norris v tom čase nachádzal. Hoci presná príčina jeho hospitalizácie zatiaľ nebola zverejnená, podľa dostupných informácií je herec v stabilizovanom stave a zachováva si dobrú náladu.
Zaujímavosťou je, že ešte krátko pred touto udalosťou bol Norris aktívny a venoval sa tréningu. V stredu dokonca komunikoval s priateľom telefonicky, pričom pôsobil uvoľnene, vtipkoval a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal zdravotné problémy. Podľa toho je zrejmé, že sa situácia vyvinula veľmi rýchlo a nečakane.
Chuck Norris, ktorý nedávno oslávil svoje 86. narodeniny, zostáva aj vo vyššom veku fyzicky aktívny. Fanúšikovia po celom svete teraz dúfajú, že nejde o nič vážne a že sa obľúbený herec čoskoro zotaví. Dokonca aj v komentároch srandujú: „Keď Chuck Norris príde do nemocnice, ochorejú lekári."