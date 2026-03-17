Legendy na nože, Jane Fonda pohoršená kvôli Redfordovi: Nehorázne! Miesto nej som tam mala stáť JA

LOS ANGELES - Ešte ani nestihli doznieť emócie z Oscarov 2026 a už Hollywood rieši nečakanú drámu medzi dvoma legendami. Jane Fonda si totiž verejne rýpla do Barbry Streisand – a dôvod? Pocta zosnulému Robertovi Redfordovi.
Na Academy Awards 2026 patril jeden z najsilnejších momentov večera práve Robertovi Redfordovi, ktorý zomrel v septembri 2025 vo veku 89 rokov. Počas segmentu In Memoriam vystúpila Barbra Streisand, ktorá predniesla osobný príhovor, nazvala Redforda "intelektuálnym kovbojom" a dokonca zaspievala legendárnu pieseň z filmu Takí sme boli. Za jej chrbtom bežali ikonické zábery Redforda – od Butch Cassidy a Sundance Kid až po jeho režijné úspechy. Atmosféra bola dojímavá, publikum vstávalo zo sedadiel. Ale… nie všetci boli spokojní.
Krátko po ceremoniáli prišiel šok. Jane Fonda sa vyjadrila a rozhodne si nedávala servítku pred ústa. Na červenom koberci, a neskôr v rozhovoroch, otvorene spochybnila výber Streisand: „Chcem vedieť, prečo tam bola Streisand… Ona s ním natočila jeden film, ja štyri. Mám viac čo povedať.“ Podľa zdrojov to síce podala s istou dávkou humoru, ale posolstvo bolo jasné: cítila sa prehliadnutá.
Jane Fonda a Robert Redford mali vzťah, ktorý bol dlhodobý, hlboký a profesionálne aj osobne intenzívny. Natočili spolu 4 filmy a spolupracovali viac než 50 rokov. Fonda o ňom povedala: „Bol to najkrajší človek… vždy som do neho bola zamilovaná.“ Ich puto bolo silné aj mimo kamier. Bola medzi nimi životná, priateľská aj emocionálna väzba.
Spojenie Roberta Redforda a Barbry Streisand bolo síce kratšie, ale ikonické. Hrali spolu v jedinom filme. Takí sme boli sa stal legendou romantickej kinematografie. Streisand na Oscaroch povedala: „Bol premýšľavý, odvážny… intelektuálny kovboj.“ Ich vzťah bol skôr umelecký a symbolický – spojený s jedným kultovým projektom.
Najväčší rozruch vyvolalo to, že Fonda sa ozvala hneď po Oscaroch. Priamo počas rozhovorov na červenom koberci Vanity Fair afterparty a následne v médiách. Práve tam padla jej dnes už virálna veta o "jednom filme vs. štyroch". Reakcie sú rozporuplné. Jedni tvrdia, že Fonda mala pravdu, poznala Redforda najlepšie. Druhí obhajujú Streisand – jej tribute bol umelecky silný a ikonický. Tento "spor" možno začal ako vtip, ale odhalil niečo hlbšie: kto má právo rozlúčiť sa s legendou? Ten, kto ju miloval najdlhšie – alebo ten, kto s ňou vytvoril najikonickejší moment? Jedno je isté: Aj po smrti Robert Redford spája… a zároveň rozdeľuje...
