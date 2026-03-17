Na stoly vysypal 7 MILIÓNOV eur! Šéf šokoval zamestnancov netradičnou ODMENOU, takto vysvetlil HORY PEŇAZÍ v hotovosti

PEKING - Majiteľ jednej čínskej spoločnosti sa rozhodol odmeniť svojich zamestnancov skutočne netradičným spôsobom. Na slávnostnom podujatí pri príležitosti lunárneho nového roka nechal na stoly rozložiť milióny v hotovosti a pracovníkom dovolil vziať si toľko, koľko dokážu získať v súťažiach.
Nezvyčajná odmena pre zamestnancov sa odohrala minulý mesiac v meste Changyuan v provincii Che-nan. Podnikateľ Cui Pej-jun, ktorý vlastní firmu zaoberajúcu sa výrobou a prenájmom žeriavov, pozval na galavečer takmer sedemtisíc pracovníkov. Informoval o tom denník South China Morning Post.
Na banketné stoly dal rozložiť hotovosť v celkovej hodnote približne 7,7 milióna eur. Na videách, ktoré sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach, je vidieť zamestnancov, ako počítajú balíky bankoviek, zatiaľ čo organizátori priebežne dopĺňajú ďalšie. Peniaze sa pritom nerozdeľovali náhodne – účastníci ich získavali v rôznych súťažiach a aktivitách s presne stanovenými pravidlami.
Tento spôsob zvolil zámerne
Majiteľ firmy vysvetlil, že takýto spôsob odmeňovania zvolil zámerne. Podľa jeho slov je hotovosť pre ľudí „hmatateľnejšia“ než čísla na bankovom účte. „Niektorí sa pýtajú, prečo im peniaze jednoducho neposlať na účet. Tam by to však boli len čísla,“ uviedol podnikateľ, ktorý vlastní takmer celý podiel v spoločnosti. Firma vznikla v roku 2002 a dnes pôsobí vo viac než 130 krajinách sveta. Okrem výroby žeriavov sa venuje aj prenájmu techniky na manipuláciu s materiálom.
Cui Pej-jun je známy tým, že svojich zamestnancov odmeňuje aj pri iných príležitostiach. V minulosti napríklad najlepším pracovníkom daroval šperky či iné hodnotné ceny, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „šéf, ktorý rád rozdáva“.
Pochádza z chudobnejších pomerov
Podnikateľ zároveň priznal, že k štedrosti ho vedú aj vlastné skúsenosti z minulosti. Kedysi musel prerušiť štúdium, pretože jeho rodina nemala peniaze na školné. „Mnohí mladí ľudia dnes splácajú úvery či hypotéky. Ak im môžeme pomôcť, má to zmysel. Chudoba by sa nemala prenášať na ďalšie generácie,“ povedal. Na sociálnych sieťach si jeho gesto vyslúžilo veľkú pozornosť a množstvo pozitívnych reakcií. Niektorí používatelia ho označili za „vysnívaného šéfa“, iní zas poznamenali, že takýto prístup môže byť pre firmu lepšou reklamou než akákoľvek marketingová kampaň.