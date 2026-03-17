Prešľap herca Plevčíka: Na javisko vyšiel opitý, predstavenie museli stopnúť! Verejné ospravedlnenie

ROŽŇAVA - Herec Pavol Plevčík totálne šokoval publikum, keď sa na javisku objavil pod vplyvom alkoholu. Jeho výkon sa rýchlo začal vymykať kontrole a situáciu museli zachraňovať kolegovia priamo na scéne. Predstavenie napokon skončilo predčasne! Čo na svoj škandál hovorí samotný herec?
Herec Pavol Plevčík je známy z mnohých divadelných predstavení a momentálne pôsobí v profesionálnom súbore Divadla Komédia. Predchádzajúci víkend absolvoval spolu so svojimi kolegami trojdňovú šnúru predstavení Chlapský raj na východe Slovenska – v piatok v Snine, v sobotu v Trebišove a v nedeľu v Rožňave. Práve posledné miesto sa Plevčíkovi stalo osudným. Podľa týždenníka Plus 7 Dní herec nezvládol vysoké pracovné tempo a na javisko sa postavil pod vplyvom alkoholu.
„Tešili sme sa, že si konečne vyrazíme a pobavíme sa na kvalitnom predstavení. Po asi pol hodine sme však zostali ako obarení. V istom momente na javisko vystúpil herec, ktorý bol červený v tvári a motal sa. Mysleli sme si, že je to súčasť predstavenia, ale po pár minútach ho kolegovia z javiska doslova odniesli. Chvíľu na to prišiel organizátor a oznámil nám, že predstavenie sa musí zrušiť. Ako dôvod uviedol indisponovanosť jedného z hercov,“ opísal situáciu jeden z divákov pre spomínaný týždenník.