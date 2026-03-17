AKTUÁLNE Vo Zvolene evakuovali bytovku! Obyvateľov ohrozil nebezpečný oxid uhoľnatý aj uhličitý

ZVOLEN - Vo Zvolene evakuovali bytový dom na Alexyho ulici. Namerali tam zvýšené hodnoty oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého. Na mieste zasahuje polícia s hasičmi. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Ide o bytovku, v ktorej polícia v minulosti riešila prípad usmrtenia muža, kde príčinou úmrtia bola intoxikácia oxidom uhoľnatým,“ spresnila polícia. Všetky okolnosti vzniku situácie sú podľa nej predmetom ďalšieho vyšetrovania.