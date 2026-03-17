Levice sa zahalia do smútku: Nečakaná smrť obľúbeného farára Jána († 72)! Dojemné slová, TAKTO si ho budú pamätať

LEVICE - Levice sa rozlúčia z obľúbeným kňazom, ktorý stál dlhých 17 rokov na čele farnosti Levice – mesto. Mons. Mgr. Ján Bednár zomrel minulý týždeň nečakane vo veku 72 rokov.
Ako informovala Farnosť sv. Michala archanjela, obľúbený kňaz zomrel nečakane v stredu 11. marca 2026 vo večerných hodinách vo veku 72. rokov, z toho 48 rokov z toho bol kňazom. "V našej farnosti pôsobil viac ako 17 rokov. Za ten čas sme s ním prežili nespočetné množstvo chvíľ – radostných aj náročných. Mnohí z nás si ho budú pamätať pre jeho široký prehľad o športe či dejinách, ktoré vedel s ľahkosťou zakomponovať aj do svojich kázní. Predovšetkým však zostane v našej pamäti ako kňaz s dobrým srdcom, ktorý svoju službu konal úprimne a s láskou k ľuďom. V mene celej farnosti mu zo srdca ďakujeme za všetko, čo pre naše spoločenstvo počas rokov svojej služby urobil. V mene celej farnosti mu zo srdca ďakujeme za roky služby, ktoré medzi nami prežil," uviedli.
Pohreb sa uskutoční v stredu 18. marca 2026 o 10. hodine vo Farskom kostole sv. Michala archanjela v Leviciach. Svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. "Telo zosnulého spolubrata Jána bude následne prevezené do Kurimy, kde bude vo Farskom kostole sv. Michala archanjela slávená svätá omša za zosnulého vo štvrtok 19. marca 2026 o 13.00 hod. Po svätej omši nášho spolubrata pochová na miestnom cintoríne pán biskup Mons. Marián Chovanec," uviedla farnosť.
Mesto Levice upozornilo v tejto súvislsoti verejnosť na dočasné dopravné obmedzenia v stredu 18. marca. Čiastočne obmedzená bude v čase od 9.30 do 12.00 h doprava na Ulici Kálmána Kittenbergera, Záhradná ulica a Ulica sv. Michala. Vzhľadom na predpokladaný zvýšený počet účastníkov pohrebných obradov odporúča radnica vodičom zvoliť iné trasy.
Bednár sa narodil 1. apríla 1954 v obci Kurima pri Bardejove. Po maturite na miestnom gymnáziu sa prihlásil do kňazského seminára v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 a primičnú svätú omšu slávil vo svojej rodnej obci. Svoje prvé kaplánske roky prežil vo farnosti Kremnica, následne bol správcom farnosti v Jastrabej. V roku 1990 bol ustanovený za správcu farnosti a dekana v Žiari nad Hronom.
V rokoch 1991 až 1994 pôsobil ako vicerektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici, pričom sa podieľal aj na jeho budovaní. Následne sa stal farárom a dekanom v Prievidzi, kde pôsobil viac ako desať rokov. Počas svojho pôsobenia sa výrazne zaslúžil o výstavbu Kostola sv. Terézie z Lisieux a pastoračného centra na sídlisku Zapotôčky.
V roku 2003 mu bol dekrétom z Ríma udelený titul monsignor. Od roku 2008 pôsobil ako farár a dekan vo farnosti v Leviciach, kde slúžil veriacim až do posledných dní svojho života. Funkciu dekana levického dekanátu zastával do roku 2023.