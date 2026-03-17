Proti Rusom sa búria aj v TÝCHTO krajinách: Odmietame verbovanie do vojny! Naši občania ničomu nerozumejú

MOSKVA – Dlhotrvajúca vojna na Ukrajine spôsobila, že Rusko sa musí uchyľovať k praktikám, ktoré vôbec neplánovalo. Putin prišiel o príliš veľa mužov a snaží sa ich nahradiť ďaleko od Ruska. Za Rusko majú bojovať aj Afričania, no vlády viacerých krajín sú zásadne proti.
Operácia na Ukrajine, ktorá mala trvať niekoľko dní, nanajvyš týždňov, sa predĺžila o celé štyri roky neúnavných bojov. Na fronte padlo mnoho Rusov, ktorých musí Kremeľ nahradiť. Spočiatku to boli Prigožinovi žoldnieri, potom väzni a trestanci. Neskôr ponúkol pomocnú ruku vodca Severnej Kórey Kim Čong-un, keď do Ruska vyslal vlastné jednotky. Teraz však Putin hľadá nových vojakov na africkom kontinente.
Oficiálna cesta do Moskvy
Ako informujú Wiadomosći, Kremeľ už začal verbovať stovky vojakov a bojaschopných mužov na území Afriky. Niektoré krajiny sú však výslovne proti. Keňský minister zahraničných vecí Musalia Mudavadi odletel začiatkom tohto týždňa do Moskvy, aby prediskutoval nábor obyvateľov Kene do ruskej armády.
"Žiadame, aby obyvateľov Kene prestali verbovať do vojny, mali by s tým (Rusi) okamžite prestať. Cieľom je diskusia o problémoch a nájsť spoločné riešenie," povedal Mudavadi s tým, že do Moskvy nejde nikoho konfrontovať.
Rusi sa k vyhláseniu afrického prezidenta zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Hovorkyňa rezortu zahraničia Maria Zacharovová len oznámila, že na spoločné rokovania vyšle Rusko ako zástupcu šéfa diplomacie Sergeja Lavrova a bude sa diskutovať o "súčasnej podobe a budúcich rusko-kenských vzťahoch".
Súčasná situácia z pohľadu obyvateľov Kene
Viacerí mladí Keňania sa vyjadrili, že im ponúkli prácu v Ruskej federácii. Najčastejšie malo ísť o manuálnu prácu alebo posty v bezpečnostnom sektore. Údajne im sľubovali vysoké platy, bonusy a legálne pobyt v Rusku. Keďže Keňa dlhodobo bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti, mladí sí hľadajú prácu prevažne v zahraničí.
V Rusku ale prišlo rozčarovanie, keď im namiesto pracovnej zmluvy podstrčili vojenské zmluvy pre vstup do ruskej armády. Niektorých mali vyložiť priamo vo výcvikových strediskách.
Africkí vojaci v ruskej armáde
Podľa ukrajinských zdrojov bojuje na strane Ruska vo vojne vyše 1 700 Afričanov, pričom okrem Kene sa spomínajú aj ďalšie krajiny. Podľa ghanského ministerstva zahraničných vecí zomrelo na ukrajinskom fronte najmenej 50 ich obyvateľov. "Všade tam, kde našich občanov klamú, sú voči nim násilní a zaťahujú ich do vojny, ktorej absolútne nerozumejú, budeme vyjadrovať jasný odpor a konať s cieľom ich vyslobodenia," dodal ghanský minister zahraničia Samuel Okudzeto Ablakawa.