Proti Rusom sa búria aj v TÝCHTO krajinách: Odmietame verbovanie do vojny! Naši občania ničomu nerozumejú

ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service via AP)
MOSKVA – Dlhotrvajúca vojna na Ukrajine spôsobila, že Rusko sa musí uchyľovať k praktikám, ktoré vôbec neplánovalo. Putin prišiel o príliš veľa mužov a snaží sa ich nahradiť ďaleko od Ruska. Za Rusko majú bojovať aj Afričania, no vlády viacerých krajín sú zásadne proti.

Operácia na Ukrajine, ktorá mala trvať niekoľko dní, nanajvyš týždňov, sa predĺžila o celé štyri roky neúnavných bojov. Na fronte padlo mnoho Rusov, ktorých musí Kremeľ nahradiť. Spočiatku to boli Prigožinovi žoldnieri, potom väzni a trestanci. Neskôr ponúkol pomocnú ruku vodca Severnej Kórey Kim Čong-un, keď do Ruska vyslal vlastné jednotky. Teraz však Putin hľadá nových vojakov na africkom kontinente. 

Ako informujú Wiadomosći, Kremeľ už začal verbovať stovky vojakov a bojaschopných mužov na území Afriky. Niektoré krajiny sú však výslovne proti. Keňský minister zahraničných vecí Musalia Mudavadi odletel začiatkom tohto týždňa do Moskvy, aby prediskutoval nábor obyvateľov Kene do ruskej armády. 

"Žiadame, aby obyvateľov Kene prestali verbovať do vojny, mali by s tým (Rusi) okamžite prestať. Cieľom je diskusia o problémoch a nájsť spoločné riešenie," povedal Mudavadi s tým, že do Moskvy nejde nikoho konfrontovať. 

Ministri zahraničných vecí Segej Lavrov (Rusko) a Musalia Mudavadi (Keňa) na oficiálnom stretnutí v Moskve dňa 16. marca 2026
Ministri zahraničných vecí Segej Lavrov (Rusko) a Musalia Mudavadi (Keňa) na oficiálnom stretnutí v Moskve dňa 16. marca 2026  (Zdroj: SITA/AP/Tatyana Makeyeva)

Rusi sa k vyhláseniu afrického prezidenta zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Hovorkyňa rezortu zahraničia Maria Zacharovová len oznámila, že na spoločné rokovania vyšle Rusko ako zástupcu šéfa diplomacie Sergeja Lavrova a bude sa diskutovať o "súčasnej podobe a budúcich rusko-kenských vzťahoch". 

Viacerí mladí Keňania sa vyjadrili, že im ponúkli prácu v Ruskej federácii. Najčastejšie malo ísť o manuálnu prácu alebo posty v bezpečnostnom sektore. Údajne im sľubovali vysoké platy, bonusy a legálne pobyt v Rusku. Keďže Keňa dlhodobo bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti, mladí sí hľadajú prácu prevažne v zahraničí. 

DESIVÁ PRAVDA: Rusi lákajú robotníkov z chudobných krajín na lepšiu prácu, všetci končia na ukrajinskom fonte!

V Rusku ale prišlo rozčarovanie, keď im namiesto pracovnej zmluvy podstrčili vojenské zmluvy pre vstup do ruskej armády. Niektorých mali vyložiť priamo vo výcvikových strediskách. 

Podľa ukrajinských zdrojov bojuje na strane Ruska vo vojne  vyše 1 700 Afričanov, pričom okrem Kene sa spomínajú aj ďalšie krajiny. Podľa ghanského ministerstva zahraničných vecí zomrelo na ukrajinskom fronte najmenej 50 ich obyvateľov. "Všade tam, kde našich občanov klamú, sú voči nim násilní a zaťahujú ich do vojny, ktorej absolútne nerozumejú, budeme vyjadrovať jasný odpor a konať s cieľom ich vyslobodenia," dodal ghanský minister zahraničia Samuel Okudzeto Ablakawa. 

Poslanci 77 hlasmi zrušili zákon o zriadení úradu, ktorý mal nahradiť ÚOO
Vicepremiér Taraba v Taliansku, Slovensko bude súčasťou strategického projektu v prístave Terst
Odvolávanie Gašpara sa nekonalo, post zneužíva vo svoj prospech, tvrdí opozícia
Koalícia cúvla! Úrad na
AKTUÁLNE Vo Zvolene evakuovali
Tomáš Taraba
Vodič na D1 šokoval: Zákaz jazdy, vysoká rýchlosť aj drogy, polícia ho obvinila
Donald Trump
Vladimir Putin
TRAGÉDIA na stavbe vo
Donald Trump
Jane Fonda a Barbra
Pavol Plevčík
Ilustračné foto
Megan Fox
Podpora zdravia srdca, zníženie
Prémie mohli získať v
Ilustračné foto
Legendárny hotel: Prežil katastrofu,
Slováci chcú lepšie susedské
Zdroj: KolagenDrink
Chudnutie je často veľmi
Zdroj: Henima
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
FC Tatran Prešov – FC Košice: Online prenos z prvého zápasu semifinále Slovnaft Cupu
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Lekári podali špeciálny liek priamo do nádoru a imunita sa „prebudila“. Rakovina začala miznúť po celom tele
Čínsky humanoid Unitree G1 dokázal hrať tenis ako človek. Na kurte mu to miestami išlo dokonca lepšie než ľuďom
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
