MIMORIADNE Izraelská armáda oznámila ĎALŠIU fázu vojny s Iránom

WASHINGTON - Americký Senát ovládaný republikánmi dnes zablokoval rezolúciu, ktorá by zabránila ďalším úderom na Irán bez schválenia Kongresu. Pre bolo 47 senátorov, proti 53, uviedli agentúry Reuters a AP.
Aktualizované 20:44 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval urobiť „všetko“ pre to, aby Libanon „nebol opäť vtiahnutý do vojny.“ Na Izrael aj libanonské proiránske hnutie Hizballáh apeloval, aby zastavili svoje vojenské operácie.
Aktualizované 20:37 Náčelník štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vo štvrtok oznámil, že americko-izraelská kampaň proti Iránu vstupuje do ďalšej fázy. Operácie budú zamerané na oslabenie režimu a vojenských schopností islamskej republiky. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 20:09 Iránska štátna televízia vo štvrtok uviedla, že drony vypustené Iránskymi revolučnými gardami, ideologickou vetvou tamojšej armády, zasiahli americkú lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 20:00 Letecká doprava je po útokoch Izraela a Spojených štátov na Irán a následnej eskalácii napätia ďalej výrazne obmedzená. Vzdušný priestor je úplne alebo čiastočne uzavretý napríklad nad Iránom, Irakom, Katarom, Bahrajnom, Kuvajtom, Spojenými arabskými emirátmi či Izraelom, informuje agentúra Reuters.
Aktualizované 19:20 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok vyhlásil, že Irán nežiada ani prímerie a ani rokovania s USA. Dodal, že Irán zatiaľ nemá v pláne uzavrieť Hormuzský prieliv. Šéf iránskej diplomacie to uviedol v rozhovore pre televíziu NBC News, píše o tom agentúra AFP.
Aktualizované 19:00 Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby využil svoj vplyv a zabránil Izraelu v útokoch na južné predmestia metropoly Bejrút, informoval web denníka Le Monde.
Aktualizované 18:45 Iránska armáda vo štvrtok oznámila, že zaútočila dronmi na americké veliteľstvo v Arbíle, hlavnom meste autonómneho regiónu Kurdistan v severnom Iraku. Podľa servera index.hu maďarské ministerstvo obrany uviedlo, že pri údere, ktorý spôsobil materiálne škody, nebol zranený žiadny maďarský vojak, informuje spravodajca v Budapešti.
Aktualizované 18:20 Americký prezident Donald Trump požaduje, aby bol osobne zapojený do výberu budúceho iránskeho lídra. Syna zabitého iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, označil za „neprijateľnú“ voľbu. Informuje o tom agentúra AFP. „Chameneího syn je ľahká váha. Musím byť zapojený do vymenovania (nového lídra Iránu), ako v prípade Delcy,“ povedal Trump v rozhovore pre Axios s odvolaním sa na Venezuelu, kde s ním dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová spolupracovala pod hrozbou vážnych následkov po tom, ako Spojené štáty zosadili exprezidenta Nicolása Madura.
Modžtabá Chameneí, ktorý má 56 rokov, je podľa agentúry Reuters iránskym vedením považovaný za možného nového najvyššieho duchovného vodcu. Alí Chameneí viedol islamskú republiku od roku 1989. Zahynul pri izraelskom leteckom útoku 28. februára, prakticky hneď na začiatku vojenskej operácie proti Iránu. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah, pri ktorom okrem Chameneího zabili aj desiatky ďalších vysokopostavených iránskych predstaviteľov. Teherán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
Aktualizované 17:48 Počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone sa zvýšil na 102, oznámilo vo štvrtok libanonské ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo od pondelka 638 ľudí, píše o tom agentúra AFP.
Aktualizované 17:26 Obyvatelia Abú Zabí vo štvrtok hlásili sériu hlasných výbuchov, ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety vypálené z Iránu. Informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra. „Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti reagujú na raketovú hrozbu,“ uviedol vo vyhlásení na sieti X Národný úrad pre riadenie núdzových situácií, kríz a katastrof. Ministerstvo obrany taktiež na X nariadilo verejnosti, aby dodržiavala bezpečnostné opatrenia. Priemyselnú zónu hlavného mesta SAE vo štvrtok zasiahli padajúce trosky dronu. Pri tomto incidente utrpelo zranenia šesť ľudí z Pakistanu a Nepálu. Protivzdušná obrana uviedla, že zneškodnila šesť balistických striel, zatiaľ čo jedna dopadla na územie krajiny. SAE je terčom iránskych útokov, ktoré sú reakciou na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike. Tá sa začala v sobotu koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela. Irán odvetné útoky zameriava na vojenské zariadenia USA, ale aj americké veľvyslanectvá a civilnú infraštruktúru v celom Perzskom zálive.
Aktualizované 17:00 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok obvinil Izrael zo zodpovednosti za dronový útok v Azerbajdžane a vyhlásil, že židovský štát sa takto údajne snaží poškodiť vzťahy Teheránu s Baku. Informovala o tom agentúra AFP.
Aktualizované 16:36 Krajiny Európskej únie „skôr alebo neskôr zaplatia“ za to, ak Európa bude mlčať tvárou v tvár „porušovaniu medzinárodného práva“, ktoré predstavuje útok USA a Izraela na Irán. V rozhovore pre španielsku televíziu TVE to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí.
Aktualizované 16:22 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN vo štvrtok uviedla, že v dôsledku vojny na Blízkom východe uviazlo v Perzskom zálive približne 20.000 námorníkov a 15.000 pasažierov výletných plavidiel, informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 16:08 Izraelská armáda označila veľkú časť predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút za potenciálne ciele útoku. Naliehavé varovanie obyvateľom vydala armáda na svojom arabskom kanáli na platforme X s tým, aby domy okamžite opustili. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá pripomenula, že po takýchto výzvach spravidla nasledujú izraelské útoky.
Aktualizované 16:00 Útok Izraela na Irán vstupuje do druhej fázy, v ktorej budú stíhačky cieliť na zariadenia balistických rakiet hlboko pod zemou, oznámili pre agentúru Reuters dva zdroje oboznámené s izraelskou vojenskou operáciou.
Aktualizované 15:50 Libanonská vláda sa rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity Iránskych revolučných gárd a zaviesť vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny. Toto opatrenie je zamerané na posilnenie tlaku na libanonské proiránske šiitské hnutie Hizballáh. Informoval o tom spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ).
Aktualizované 15:00 Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vo štvrtok obvinil Irán z terorizmu po tom, čo iránske drony v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan zasiahli letisko a budovu školy. Pri incidente sa zranili štyria ľudia. Informuje o tom agentúra AFP. „Dnes bol iránskou stranou spáchaný teroristický čin proti územiu Azerbajdžanu,“ povedal Alijev na zasadnutí bezpečnostnej rady. Azerbajdžanská armáda podľa neho „dostala pokyn pripraviť a vykonať odvetné opatrenia, bola uvedená do stavu pohotovosti číslo jeden a musí byť pripravená na vykonanie akejkoľvek operácie“.
Aktualizované 14:30 Šesť ľudí zranili padajúce trosky dronu, ktoré vo štvrtok zasiahli priemyselnú zónu hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí. Raketovým útokom v šiesty deň prebiehajúcich bojov na Blízkom východe boli vystavené aj Dubaj, katarská Dauha a Manáma v Bahrajne. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 14:13 Zostrelenie iránskej balistickej rakety letiacej na Turecko protivzdušnou obranou Severoatlantickej aliancie (NATO) podľa jej generálneho tajomníka Marka Rutteho nie je bezprostredným dôvodom na uplatnenie článku päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Informuje o tom agentúra Reuters. „Nikto nehovorí o článku päť. Najdôležitejšie je, že naši protivníci včera videli, že NATO je silné a ostražité, a od soboty ešte ostražitejšie, ak je to vôbec možné,“ podotkol Rutte.
Aktualizované 14:10 Európska únia a Rada pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) vo štvrtok vyzvali na dialóg a diplomatické riešenie krízy na Blízkom východe. Zároveň zdôraznili právo krajín Perzského zálivu brániť sa proti iránskym útokom.
Aktualizované 13:24 Vo štvrtok v Tel Avive pristáli prvé dva repatriačné lety od uzavretia izraelského vzdušného priestoru pre vojnu na Blízkom východe. Informuje o tom správa agentúry AFP. Lietadlá s izraelskými občanmi pristáli na Letisku Bena Guriona, ktoré ostáva naďalej uzavreté pre komerčnú dopravu. Prvý let národného dopravcu El Al Airlines smeroval z Atén a druhý prevádzkovaný spoločnosťou Israir z Ríma, oznámilo izraelské ministerstvo dopravy. Každý z nich prevážal 170 pasažierov.
Aktualizované 13:17 Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) spadajúce pod Európsku komisiu (EK) pomáha aj naďalej koordinovať repatriačné lety z Blízkeho východu. O pomoc s financovaní letov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany požiadalo už desať členských krajín vrátane Slovenska, informuje tlačové vyhlásenie EK.
Aktualizované 13:04 Napätie okolo Iránu sa v najbližších dňoch prejaví na cenách pohonných látok, leteniek, ale aj bežných tovarov. Dôvodom sú aktuálne ceny ropy, ktoré za niekoľko dní vyskočili o približne pätinu na štvrtkových 84,21 USD (72,29 eura) za barel (159 litrov). Ak sa ropa Brent udrží na tejto úrovni, slovenské ceny palív môžu byť vyššie približne o 10 až 18 centov na liter, upozornili analytici Across Private Investments Dominik Hapl a Jakub Timčák.
Aktualizované 13:03 Na Blízkom východe je podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova potrebné vyhlásiť moratórium na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete. Informuje o tom správa agentúry TASS. „Vyzvime všetci na zastavenie všetkých bojových akcií, počnúc úplným moratóriom na útoky, ktoré spôsobujú civilné obete a ničia civilnú infraštruktúru, ako sa to deje v mnohých arabských krajinách,“ vyhlásil Lavrov vo štvrtok v Moskve.
Aktualizované 12:49 Vojna na Blízkom východe priamo ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu Maďarska. Vyhlásil to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke koordinačného výboru pre boj proti terorizmu. S odvolaním sa na premiérov príspevok na Faceboooku o tom informuje spravodajca v Budapešti.
Aktualizované 12:35 Piaty repatriačný let SR, ktorý mal vo štvrtok prepraviť ďalších občanov SR z Maskatu v Ománe, sa nemôže uskutočniť. Dôvodom je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate, na základe čoho ománska strana ráno až do odvolania zrušila prijímanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Aktualizované 12:35 Pri izraelských útokoch zahynulo vo štvrtok v Libanone osem ľudí, zatiaľ čo Izrael obnovil svoje evakuačné výzvy pre rozsiahle oblasti na juhu krajiny, kde sa nachádzajú bašty militantného hnutia Hizballáh. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Aktualizované 12:34 Spojené štáty a Izrael sa podľa ruského ministerstva zahraničných vecí snažia vtiahnuť arabské štáty do širšieho konfliktu na Blízkom východe tým, že provokujú Irán k útokom na ciele v celom regióne. Rezort upozornil, že vlády vo Washingtone ani Jeruzaleme zatiaľ nejavia žiadne náznaky, že by chceli vojenskú operáciu ukončiť. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Aktualizované 12:21 Taliansko zvýšilo svoju protivzdušnú obranu na maximum v reakcii na iránske útoky na Cyprus a po zostrelení rakety smerujúcej na Turecko. Vo štvrtok to uviedol minister obrany Guido Crosetto v súvislosti so situáciou na Blízkom východe po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Informuje o tom agentúra ANSA.
Aktualizované 12:12 Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok v Bruseli vyhlásila, že Irán sa snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín v regióne, aby vyvolal chaos. Informuje o tom správa denníka The Guardian.
Aktualizované 12:02 Od začiatku izraelských a amerických útokov pred šiestimi dňami bolo v Iráne ťažko poškodených najmenej 105 civilných zariadení, uviedol vo štvrtok Iránsky Červený polmesiac. Upozornila na to agentúra DPA.
Aktualizované 11:15 Viaceré výbuchy otriasli katarskou metropolou Dauha vo štvrtok len niekoľko hodín po tom, čo úrady oznámili evakuáciu okolia americkej ambasády. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
Aktualizované 10:46 Premiér Anthony Albanese povedal vo štvrtok, že v rámci austrálskych krízových plánov boli vyslané „vojenské kapacity“ na Blízky východ. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Aktualizované 10:27 Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v stredu telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a vyzval na zmiernenie napätia v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe. Vo štvrtok o tom informoval francúzsky rezort diplomacie, informuje agentúra AFP.
Aktualizované 10:04 Iránsky dron Šáhid, ktorý v noci na pondelok zasiahol britskú základňu Akrotiri na Cypre a spôsobil tam menšie škody, bol podľa cyperského predstaviteľa vypustený z libanonského Bejrútu. Informáciu poskytol agentúre AP vo štvrtok pod podmienkou anonymity.
Aktualizované 09:52 Drony letiace z Iránu vo štvrtok dopoludnia zasiahli areál letiska v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan, ktorá sa nachádza približne desať kilometrov od iránskej hranice. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Aktualizované 09:43 Taliansko plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi, oznámila vo štvrtok premiérka Giorgia Meloniová. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
Aktualizované 09:18 Americký minister obrany Pete Hegseth v telefonáte uistil svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca o pevnej podpore Washingtonu a vyzval vládu v Jeruzaleme, aby vo vojenskej operácii proti Iránu pokračovala „až do konca“. Informuje o tom správa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Aktualizované 09:10 Iránske Revolučné gardy vo štvrtok vyhlásili, že v severnej časti Perzského zálivu zasiahli americký ropný tanker, ktorý následne zachvátil požiar. Upozornila na to agentúra Reuters.
Aktualizované 08:11 Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí obvinil vo štvrtok Spojené štáty z páchania zverstiev v súvislosti s útokom na iránsku fregatu IRIS Dena 75. Americká ponorka fregatu zasiahla a potopila deň predtým pri pobreží Srí Lanky. Podľa Arákčího Washington tento útok oľutuje, informuje správa agentúry AFP. „USA spáchali zverstvo na mori, 2000 míľ od iránskeho pobrežia. Fregata Dena, hosť indického námorníctva s takmer 130 námorníkmi na palube, bola bez varovania napadnutá v medzinárodných vodách,“ uviedol Arákčí na platforme X.
Aktualizované 08:05 Libanonské štátne médiá uviedli, že vo štvrtok pri izraelských útokoch zahynul na severe krajiny predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas. Ide o prvého zabitie člena Hamasu od začiatku útokov USA a Izraela na Irán, informuje správa agentúry AFP. Wasím Atalláh al-Alí a jeho žena zahynuli pri „dronovom útoku zacielenom na ich dom“ v Beddawi, palestínskom utečeneckom tábore neďaleko libanonského Tripolisu. Došlo k tomu ešte pred úsvitom, uviedla Národná spravodajská agentúra (NNA) a muža opísala ako vysokopostaveného predstaviteľa Hamasu.
Aktualizované 08:04 Eskalujúci konflikt na Blízkom východe by podľa Európskej komisie nemal vyvolať masovú migráciu do Európy. V stredu to pre nemecký denník Bild uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Aktualizované 08:03 Ceny ropy vo štvrtok opäť prudko vzrástli, keďže eskalujúca vojna USA a Izraela proti Iránu vyvolala obavy z dlhodobého prerušenia dodávok ropy a plynu z Blízkeho východu. Irán vo štvrtok skoro ráno vypálil rakety na Izrael a milióny obyvateľov museli ísť do protileteckých krytov. V stredu (4. 3.) americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď pri Srí Lanke, pričom zabila najmenej 80 ľudí, a protivzdušná obrana NATO zničila iránsku balistickú strelu vypálenú smerom k Turecku. Informuje o tom správa agentúry Reuters a údaje agentúry Bloomberg.
Aktualizované 07:14 Izraelské údery zabili dvoch ľudí v palestínskom utečeneckom tábore v meste Tripoli na severe Libanonu, informovalo dnes libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa libanonskej tlačovej agentúry Ani izraelský útok zabil jedného z lídrov palestínskeho teroristického hnutia Hamas. Traja zabití sú hlásení po izraelskom údere na juhu Libanonu.
Aktualizované 06:54 Ropný tanker zakotvený vo vodách pri Kuvajte zaznamenal veľkú explóziu, ktorá spôsobila únik ropy, uviedla vo štvrtok agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). Kapitán tankera spozoroval malé plavidlo, ktoré údajne po výbuchu opustilo oblasť. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters. Podľa UKMTO k incidentu došlo 30 námorných míľ (56 km) juhovýchodne od kuvajtského prístavu Mubarak v Perzskom zálive.
Aktualizované 06:53 Irán vo štvrtok vystrelil na Izrael niekoľko rakiet, čo vyvolalo spustenie varovných sirén v niekoľkých oblastiach vrátane Jeruzalema a Tel Avivu, informovala izraelská armáda. Následne bolo počuť výbuchy aj v Teheráne, ktoré nasledovali ako reakcia na iránske útoky. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete na životoch. Informujú o tom správy agentúr Reuters a AFP a stanice Sky News.
Aktualizované 06:45 Izraelská armáda v stredu oznámila, že veliteľstvo domáceho frontu od štvrtkového poludnia miestneho času uvoľní v krajine niektoré obmedzenia súvisiace s vojnou. Informuje o tom správa agentúry AFP. Podľa vyhlásenia armády budú v Izraeli povolené zhromaždenia do 50 osôb pod podmienkou, že sa budú konať v blízkosti úkrytov. Pracoviská sa tiež môžu opäť otvoriť, pokiaľ sú v dosahu úkrytov, zatiaľ čo školy a iné vzdelávacie inštitúcie zostanú naďalej zatvorené.
Aktualizované 06:43 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa zdržal pozemnej ofenzívy v Libanone. Informuje o tom správa agentúry AFP. „Vyzval som izraelského premiéra, aby zachoval územnú celistvosť Libanonu a zdržal sa pozemnej ofenzívy,“ uviedol v stredu Macron na sieti X po tom, čo izraelské jednotky postúpili do niektorých pohraničných oblastí na juhu Libanonu.
Aktualizované 6:14 Izraelský letecký útok dnes nadránom zasiahol baštu libanonskej militantnej skupiny Hizballáh v južnej časti Bejrútu krátko po tom, ako Izrael vydal varovanie, že sa chystá zaútočiť na toto šiitské proiránske hnutie. Informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 6:07 Kanadský premiér Mark Carney vo štvrtok vyhlásil, že nemôže kategoricky vylúčiť vojenskú účasť svojej krajiny v eskalujúcej vojne na Blízkom východe. Vyhlásil to počas svojej návštevy Austrálie. Informuj o tom agentúra AFP. Pri spoločnom vystúpení s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem v Canberre sa Carneyho opýtali novinári, či existuje situácia, v ktorej by sa Kanada zapojila do konfliktu.
Aktualizované 6:05 Izrael dnes na poludnie miestneho času (11:00 SEČ) plánuje zmierniť bezpečnostné opatrenia súvisiace s výnimočným stavom, ktorý miestne úrady vyhlásili po sobotňajších iránskych útokoch. Podľa agentúr Reuters a AFP o tom informovala izraelská armáda.
Aktualizované 6:00 Irán cez noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila niekoľkokrát poplach. Podľa agentúry AFP boli v Jeruzaleme boli počuť výbuchy. Hlásení ale zatiaľ nie sú žiadne zranenia a armáda medzitým nad ránom uviedla, že ľudia môžu opustiť kryty. Mohutná explózia sa ozvala aj napríklad na tankeri kotviacom pri brehoch Kuvajtu, ale posádka je v bezpečí, uviedla Britská vojenská námorná služba (UKMTO).
Americký Senát zablokoval rezolúciu usilujúcu sa o pozastavenie ďalších úderov na Irán
Republikáni v Senáte zamietli snahu zastaviť vojnu prezidenta Donalda Trumpa proti Iránu. Dnešným hlasovaním demonštrovali včasnú podporu konfliktu, ktorý sa rýchlo šíri po celom Blízkom východe bez jasnej stratégie USA pre jeho ukončenie, píše AP.
,,Dnes si každý senátor, každý jeden, vyberie stranu," povedal pred hlasovaním šéf demokratov v Senáte Chuck Schumer. ,,Stojíte za americkým ľuďom, ktorý je vyčerpaný večnými vojnami na Blízkom východe, alebo stojíte za Donaldom Trumpom a (ministrom obrany) Petom Hegsethom, ktorí nás vrhajú po hlave do ďalšej vojny?" dodal Schumer. ,,Demokrati by radšej bránili Donaldovi Trumpovi, než aby zničili iránsky národný jadrový program," namietol republikán John Barrasso.
Takzvaná rezolúcia o vojnových právomociach mala dať zákonodarcom príležitosť požadovať schválenie Kongresu pred vykonaním akýchkoľvek ďalších útokov. Hlasovanie ich donútilo zaujať postoj k vojne, ktorú Spojenie štátmi spoločne s Izraelom rozpútali v sobotu. Trump údery odôvodnil snahou zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň. Napadnutá krajina začala krátko potom vojenskú odvetu, keď začala raketami a drony útočiť v regióne aj na krajiny, ktoré sa náletov na Irán nezúčastnili, ale sú v nich americké základne použité na útoky.