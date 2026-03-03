Utorok3. marec 2026, meniny má Bohumil, Bohumila, zajtra Kazimír

Trebišov postihla havária vodovodného potrubia: Časti mesta sú bez vody, na oprave sa už pracuje

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

TREBIŠOV - V meste Trebišov na Ulici M. R. Štefánika pri čerpacej stanici došlo k havarijnej situácii na hlavnom vodovodnom potrubí. Súvisí s tým momentálna odstávka pitnej vody vo viacerých častiach mesta. Informoval o tom v pondelok v noci mestský úrad na sociálnej sieti.

„Na odstránení poruchy intenzívne pracujú zamestnanci správcu tejto siete - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s.,“ uviedlo mesto. Príslušníci Policajného zboru a Mestskej polície zabezpečujú dohľad nad bezpečnosťou a dopravnou situáciou v dotknutej oblasti.

Viac o téme: PoruchaPitná vodaVodovodné potrubieTrebišov
