Austrália tvrdí, že jej vojenské veliteľstvo v Spojených arabských emirátoch bolo terčom iránskych útokov

CANBERRA - Austrálsky minister obrany Richard Marles v utorok oznámil, že austrálske vojenské veliteľstvo na Blízkom východe bolo počas víkendu zasiahnuté iránskym dronovým útokom. Všetci tamojší príslušníci personálu sú podľa ministra v bezpečí, informuje o tom agentúra AFP.
Terčom úderov bola základňa Al Minhad v Spojených arabských emirátoch nachádzajúca sa približne 24 kilometrov južne od Dubaja. „Niekoľko dronov zaútočilo na túto základňu v prvú noc,“ objasnil Mares s tým, že na veliteľstve pracuje mnoho Austrálčanov. „Všetci sú v bezpečí a máme o nich prehľad,“ dodal. Podľa austrálskej armády sa na tejto základni zvyčajne nachádza až 80 Austrálčanov.
Americko-izraelská operácia v Iráne, ktorá začala v sobotu, uvrhla Blízky východ do konfliktu, konštatuje AFP. Irán v reakcii na operáciu spustil útoky na Izrael a americké základne v regióne. Počas víkendu iránske údery poškodili letisko v Dubaji.
Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril podporu americko-izraelským krokom. Austrália tvrdí, že na Blízkom východe sa v súčasnosti nachádza 115.000 jej občanov, ktorí pre konfliktu uviazli v týchto krajinách.