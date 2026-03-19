Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč

WASHINGTON - Prípad z USA vyvolal pobúrenie. Učiteľka nadviazala intímny vzťah so svojím neplnoletým študentom a snažila sa ho udržať aj s pomocou finančnej „pomoci“.
Tajný vzťah počas neprítomnosti manžela
Americká učiteľka McKenna Kindred (27) sa dostala do centra škandálu po tom, čo vyšlo najavo, že mala intímny pomer so 17-ročným študentom. K stretnutiu došlo v jej dome v meste Spokane v štáte Washington v čase, keď jej manžel nebol doma.
Podľa dostupných informácií ich kontaktu predchádzali mesiace komunikácie cez internet, ktorá postupne prerástla do fyzického vzťahu.
Stretnutie trvalo niekoľko hodín
Osobné stretnutie medzi učiteľkou a študentom malo trvať viac než tri hodiny. Práve tento moment sa stal kľúčovým dôkazom v neskoršom vyšetrovaní.
Podľa výpovedí išlo o plánované stretnutie, ktoré sa odohralo priamo v jej domácnosti.
Peniaze ako spôsob, ako udržať kontakt
Po stretnutí mala učiteľka poslať študentovi peniaze na benzín cez aplikáciu Venmo. Tento krok podľa vyšetrovateľov vyvolal podozrenie a neskôr sa stal jedným z dôkazov v prípade.
Matka chlapca si všimla finančnú transakciu a označila ju za nevhodnú, keďže nevedela, prečo jej syn peniaze dostal ani kto mu ich poslal. Ako uvádza Daily Mail, práve táto okolnosť pomohla prípad odhaliť.
Odhalenie cez správy
Kľúčový zlom nastal, keď sa k správam medzi učiteľkou a študentom dostal jeho známy. Ten si komunikáciu uložil a následne ju poskytol ďalšiemu pedagógovi.
Prípad sa tak dostal až k polícii, ktorá začala vyšetrovanie.
Správy odhalili povahu vzťahu
Zachytená komunikácia ukázala, že medzi dvojicou nešlo o jednorazový kontakt. Učiteľka v správach opisovala situácie, keď ich vzťah takmer vyšiel najavo.
V jednej z nich napísala, že boli takmer pristihnutí, keď do miestnosti vošiel iný študent. Zároveň vyjadrovala emocionálnu aj fyzickú náklonnosť.
Správy o vzťahu sa šírili po škole
Informácie o ich kontakte sa postupne začali šíriť medzi študentmi školy Central Valley High School, kde učiteľka pôsobila.
Podľa správ išlo o tému, o ktorej sa medzi študentmi začalo otvorene hovoriť ešte pred zásahom polície.
Priznanie viny a rozsudok
Učiteľku zatkli v decembri 2022. Následne priznala sexuálne zneužitie v prvom stupni.
V marci 2024 sa priznala k miernejším obvineniam vrátane nevhodnej komunikácie s maloletým a sexuálneho správania voči osobe, nad ktorou mala autoritu.
Súd v okrese Spokane jej udelil podmienečný trest na dva roky, finančný postih vo výške 700 dolárov a povinnosť evidencie ako sexuálneho páchateľa na desať rokov.
Zákon je prísny aj pri súhlase
V štáte Washington je síce vek súhlasu stanovený na 16 rokov, no zákon zároveň jasne zakazuje akýkoľvek sexuálny kontakt medzi dospelým a osobou mladšou ako 18 rokov, ak ide o vzťah založený na autorite – napríklad medzi učiteľom a študentom.