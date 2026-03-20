Dráma na diaľnici D4: Televízii JOJ zhorelo pojazdné štúdio... Škoda 150-tisíc eur!

BRATISALVA - Televízia Joj má za sebou mimoriadne nepríjemný incident. Na diaľnici D4 začal horieť ich kamión, ktorý slúžil ako pojazdné štúdio. Škoda je predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur!
Podľa dostupných informácií ide o špeciálne vozidlo patriace televízii JOJ 24. Konkrétne má ísť o pojazdné štúdio, ktoré televízia využíva pri vysielaní priamo z terénu. Na miesto boli bezodkladne vyslaní bratislavskí dopravní policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.
Záchranné zložky sa po príchode na miesto nehody okamžite pustili do lokalizácie a hasenia požiaru. Zásah prebiehal priamo na diaľnici, čo spôsobilo aj menšie komplikácie v doprave. „Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky boli 19. marca privolaní na 25. kilometer diaľnice D4 v smere do Rakúska, kde bol ohlásený požiar návesu kamióna. Po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar kamióna s návesom,“ informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti Facebook.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody s použitím penidla. Následne vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a pracovali na vykladaní materiálu z interiéru návesu,“ uviedli hasiči s tým, že škoda bola vyčíslená na 150 tisíc eur. „Príčina vzniku požiaru bola predbežne určená ako prevádzkovo- technická porucha.“
O incidente na sociálnych sieťach informovala aj priamo televízia. Konkrétne redaktor Juraj Hajdin, ktorý zverejnil video z miesta nehody. „Zhorel nám kamión,“ napísal k záberom a pridal uplakané emotikony. Pri incidente sa, našťastie, nikto nezranil.