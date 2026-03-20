Piatok20. marec 2026, meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav

Dráma na diaľnici D4: Televízii JOJ zhorelo pojazdné štúdio... Škoda 150-tisíc eur!

Nehoda kamióna televízie Joj
Nehoda kamióna televízie Joj (Zdroj: Facebook/HaZZ)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

BRATISALVA - Televízia Joj má za sebou mimoriadne nepríjemný incident. Na diaľnici D4 začal horieť ich kamión, ktorý slúžil ako pojazdné štúdio. Škoda je predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur!

Podľa dostupných informácií ide o špeciálne vozidlo patriace televízii JOJ 24. Konkrétne má ísť o pojazdné štúdio, ktoré televízia využíva pri vysielaní priamo z terénu. Na miesto boli bezodkladne vyslaní bratislavskí dopravní policajti spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru.

Záchranné zložky sa po príchode na miesto nehody okamžite pustili do lokalizácie a hasenia požiaru. Zásah prebiehal priamo na diaľnici, čo spôsobilo aj menšie komplikácie v doprave. „Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky boli 19. marca privolaní na 25. kilometer diaľnice D4 v smere do Rakúska, kde bol ohlásený požiar návesu kamióna. Po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar kamióna s návesom,“ informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti Facebook. 

 
 

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody s použitím penidla. Následne vyhľadávali a dohášali skryté ohniská a pracovali na vykladaní materiálu z interiéru návesu,“ uviedli hasiči s tým, že škoda bola vyčíslená na 150 tisíc eur. „Príčina vzniku požiaru bola predbežne určená ako prevádzkovo- technická porucha.“

O incidente na sociálnych sieťach informovala aj priamo televízia. Konkrétne redaktor Juraj Hajdin, ktorý zverejnil video z miesta nehody. „Zhorel nám kamión,“ napísal k záberom a pridal uplakané emotikony. Pri incidente sa, našťastie, nikto nezranil. 

Viac o téme: NehodaTV JojDiaľnica D4
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Prominenti
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Správy
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Správy

Domáce správy

Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Domáce
Obyvateľov obce pri Bratislave
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Domáce
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Domáce
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Bratislava

Zahraničné

Panika v USA! Nad
Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší
Zahraničné
McKenna Kindred
Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč
Zahraničné
FOTO Hormuszký prieliv
V Hormuzskom prielive chystajú evakuáciu: Lode aj posádky majú byť presunuté do bezpečia
Zahraničné
Vojna v Iráne môže
Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!
Zahraničné

Prominenti

Dráma na diaľnici D4:
Dráma na diaľnici D4: Televízii JOJ zhorelo pojazdné štúdio... Škoda 150-tisíc eur!
Domáci prominenti
Osobnosti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ekonomika

Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)

Šport

Juraj Slafkovský u divízneho rivala: Online prenos zo zápasu Detroit – Montreal
Juraj Slafkovský u divízneho rivala: Online prenos zo zápasu Detroit – Montreal
Juraj Slafkovský
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Európska liga
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
Konferenčná liga
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Vzťahy na pracovisku
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Rady, tipy a triky
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Prostredie práce

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Rady a tipy

Technológie

Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Armádne technológie
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Bezpečnosť
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Veda a výskum
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Armádne technológie

Bývanie

Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť, a oplatí sa ich vyskúšať
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť, a oplatí sa ich vyskúšať
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Pre kutilov

Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Marec ako bod zlomu: 3 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú vo vzťahu niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo začiatkom roka
Partnerské vzťahy
Marec ako bod zlomu: 3 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú vo vzťahu niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo začiatkom roka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Panika v USA! Nad
Zahraničné
Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší
McKenna Kindred
Zahraničné
Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč
Vojna v Iráne môže
Zahraničné
Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Domáce
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva

Ďalšie zo Zoznamu