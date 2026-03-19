Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva

BRATISLAVA - Finančná správa Slovenskej republiky pritvrdzuje. Najnovšie upozorňuje stovky daňovníkov na povinnosť priznať príjmy, ktoré získali prostredníctvom digitálnych platforiem. Ide najmä o zárobky z posledných rokov, pričom úrad už disponuje konkrétnymi údajmi. Mnohí si pod týmito platformami môžu predstaviť aj populárne "kanály pre dospelých".
Finančná správa eviduje príjmy používateľov z rôznych online služieb a platforiem. Na základe týchto informácií začala v týchto dňoch rozposielať upozornenia, v ktorých vyzýva daňovníkov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti – teda podali daňové priznanie a uhradili daň z príjmu.
Pozornosť úradu sa aktuálne sústreďuje najmä na platformy s obsahom pre dospelých. Práve v tomto segmente zaznamenali v posledných rokoch výrazný nárast príjmov, ktoré však podľa zistení neboli vždy riadne priznané.
Ako sa k údajom dostali?
Finančná správa pri identifikácii využíva viacero zdrojov. Kľúčové sú najmä údaje poskytované digitálnymi platformami v súlade so smernicou DAC7, ako aj informácie získané v rámci medzinárodnej spolupráce s partnerskými krajinami.
"Na základe týchto zdrojov boli identifikované stovky fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť povinnosť priznať tieto príjmy. Upozornenia im zároveň dávajú možnosť splniť si povinnosti dobrovoľne ešte pred prijatím ďalších opatrení," napísala Finančná správa.
Ešte je čas vyhnúť sa sankciám
Upozornenia, ktoré daňovníci dostávajú, podľa finančnej správy predstavujú šancu, ako si povinnosti splniť dobrovoľne ešte predtým, než štát pristúpi k prísnejším opatreniam.
Dotknuté osoby sú povinné:
- podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B,
- zaplatiť príslušnú daň.
Finančná správa zároveň pripomína možnosť využiť tzv. daňovú amnestiu. Tá umožňuje vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania, ak si daňovník splní svoje povinnosti v stanovených podmienkach.
Cieľom je férové podnikanie
Úrad zdôrazňuje, že cieľom týchto krokov nie je represia, ale nastavenie spravodlivého a transparentného podnikateľského prostredia. To má platiť rovnako pre online aj offline svet.