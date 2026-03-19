Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva

BRATISLAVA - Finančná správa Slovenskej republiky pritvrdzuje. Najnovšie upozorňuje stovky daňovníkov na povinnosť priznať príjmy, ktoré získali prostredníctvom digitálnych platforiem. Ide najmä o zárobky z posledných rokov, pričom úrad už disponuje konkrétnymi údajmi. Mnohí si pod týmito platformami môžu predstaviť aj populárne "kanály pre dospelých".

Finančná správa eviduje príjmy používateľov z rôznych online služieb a platforiem. Na základe týchto informácií začala v týchto dňoch rozposielať upozornenia, v ktorých vyzýva daňovníkov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti – teda podali daňové priznanie a uhradili daň z príjmu.

Pozornosť úradu sa aktuálne sústreďuje najmä na platformy s obsahom pre dospelých. Práve v tomto segmente zaznamenali v posledných rokoch výrazný nárast príjmov, ktoré však podľa zistení neboli vždy riadne priznané.

Ako sa k údajom dostali?

Finančná správa pri identifikácii využíva viacero zdrojov. Kľúčové sú najmä údaje poskytované digitálnymi platformami v súlade so smernicou DAC7, ako aj informácie získané v rámci medzinárodnej spolupráce s partnerskými krajinami.

"Na základe týchto zdrojov boli identifikované stovky fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť povinnosť priznať tieto príjmy. Upozornenia im zároveň dávajú možnosť splniť si povinnosti dobrovoľne ešte pred prijatím ďalších opatrení," napísala Finančná správa.

Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Ešte je čas vyhnúť sa sankciám

Upozornenia, ktoré daňovníci dostávajú, podľa finančnej správy predstavujú šancu, ako si povinnosti splniť dobrovoľne ešte predtým, než štát pristúpi k prísnejším opatreniam.

Dotknuté osoby sú povinné:

  • podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B,
  • zaplatiť príslušnú daň.

Finančná správa zároveň pripomína možnosť využiť tzv. daňovú amnestiu. Tá umožňuje vyhnúť sa pokutám a úrokom z omeškania, ak si daňovník splní svoje povinnosti v stanovených podmienkach.

Cieľom je férové podnikanie

Úrad zdôrazňuje, že cieľom týchto krokov nie je represia, ale nastavenie spravodlivého a transparentného podnikateľského prostredia. To má platiť rovnako pre online aj offline svet.

 

Súvisiace články

Finančná správa upozorňuje: Digitálne
Finančná správa upozorňuje: Digitálne príjmy treba zdaňovať, daňovníci dostávajú výzvy
Vláda schválila opatrenia na obmedzenie spotreby motorovej nafty za ropnej núdze
Nelegálne cigarety odhalené vo vlaku: Finančná správa zhabala takmer 10-tisíc kusov skrytých v podvozku
Elektronická fakturácia: FS znižuje náklady, šetrí milióny a zjednodušuje spracovanie faktúr pre firmy
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Horúce telefonáty Šebovej s Petrou aj Vilémom: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Horúce telefonáty Šebovej s Petrou aj Vilémom: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Obyvateľov obce pri Bratislave
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Nový školský bazén v Petržalke: ZŠ Budatínska po rokoch opäť otvorila moderné plavecké dráhy
Nový školský bazén v Petržalke: ZŠ Budatínska po rokoch opäť otvorila moderné plavecké dráhy
Ministerstvo zahraničných vecí USA
USA predajú zbrane na Blízky východ za 16,5 miliardy: Spojenci sa chcú brániť Iránu
FOTO Bieloruský prezident Alexander Lukašensko
USA rušia časť sankcií voči Bielorusku: Minsk výmenou prepustil 250 politických väzňov
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
aktualizované Premiér Slovenskej republiky Robert
Fico nepodporil summit o Ukrajine: Pôžička aj dodávky ropy sú bez riešenia
Kerry Washington
Trpké priznanie krásnej herečky! Hollywood ju ničil, trpela v tichosti: Moment, kedy povedala dosť
Zuzana Kubovčíková Šebová, v
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Kaliho dcéra sa vyrovnáva
Kaliho dcére otcova sláva nevonia: Samé výčitky a... Vykričala mu, že je adoptovaná!
FOTO vnútri Baywatch je späť! Unikli
Baywatch je späť! Unikli prvé zábery z natáčania: Toto majú byť nové herecké idoly?
Ste v norme alebo
Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah
Takto sami škodíte svojim
Takto sami škodíte svojim obličkám: Často o tom neviete, pri zistení môže byť neskoro!
Tak to je teda
Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo
Sekundy od tragédie! Mačka
Sekundy od tragédie! Mačka si nevšimla, že jej HORÍ CHVOST, a na svoju záchrankyňu sa nakoniec ešte aj URAZILA!
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?
Invalidita a PN-ky na muške: Štát by mohol ušetriť až stovky miliónov eur, siahne na ne?

VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Posledný šprint sezóny patril Švédkam: Do stíhačky mieria aj tri Slovenky
Posledný šprint sezóny patril Švédkam: Do stíhačky mieria aj tri Slovenky
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 2. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC MONACObet Banská Bystrica: Online prenos z 2. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Nepomohla ani strelecká prevaha: Druhý zápas pod Dubňom spoznal svojho víťaza
Nepomohla ani strelecká prevaha: Druhý zápas pod Dubňom spoznal svojho víťaza
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Marec ako bod zlomu: 3 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú vo vzťahu niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo začiatkom roka
Marec ako bod zlomu: 3 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú vo vzťahu niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo začiatkom roka
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Obyvateľov obce pri Bratislave
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Šokujúce odhalenie o našom
Šokujúce odhalenie o našom susedovi: Rusko má vo Viedni špionážne centrum! Špehuje celú Európu a NATO

