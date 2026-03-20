MIMORIADNY ONLINE Orbán vzdoruje, no EÚ má plán: Peniaze pre Ukrajinu chcú vyplatiť tak či onak!

Ursula von der Leyenová Zobraziť galériu (2)
Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Omar Havana)
TASR, ČTK

KYJEV - Európska únia nájde spôsoby, ako vyplatiť prisľúbenú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska. Uviedla to v noci na piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje agentúra Reuters a AFP.

„Splníme to tak či onak,“ povedala von der Leyenová novinárom po summite v Bruseli, na ktorom lídri členských štátov nepresvedčili maďarského premiéra Viktora Orbána, aby úver už dohodnutý lídrami vlani v decembri prestal blokovať. Predseda Európskej rady António Costa uviedol, že lídri na štvrtkovom zasadnutí odsúdili správanie Maďarska v tejto záležitosti ako neprijateľné. „Dohoda je dohoda, musíme dodržať svoje slovo. A nikto nemôže vydierať Európsku radu,“ vyhlásil.  „Žiadna ropa = žiadne peniaze,“ napísal samotný Orbán na sociálnej sieti po rozhovoroch. „Neustúpil som a sme tam, kde sme boli dnes ráno: ak bude ropa, budú peniaze,“ uviedol. Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu.

Vyplatenie blokuje Orbán

Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. Vyplatenie pôžičky však blokuje maďarský premiér s tvrdením, že prehodnotiť svoju podporu ho prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pre ktoré Budapešť blokuje aj 20. balík protiruských sankcií EÚ. Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené pri ruských útokoch 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.

Lídri EÚ sa vo štvrtok dohodli, že pôžičku Ukrajine znova preberú na najbližšom stretnutí. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona však nebude „plán B“. "Keď hlavy štátov a vlád dospejú k rozhodnutiu, musia dodržať slovo," povedal. "Ohrozená je dôveryhodnosť Rady," uviedol Macron, podľa ktorého je konanie Orbána bezprecedentné. Nemecký kancelár Friedrich Merz po summite povedal, že lídri členských štátov EÚ požiadali eurokomisiu, aby našla možnosti vyplatenia úveru. Orbánovo veto označil za "akt hrubej nelojálnosti" v rámci Únie, ktorý "zanechá hlboké stopy" a bude mať svoje dôsledky. "Je to vážne porušenie zásady lojálnosti členských štátov voči sebe navzájom a poškodzuje to dobré meno Európskej únie," vyhlásil Merz.

Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Firmy už vraj špekulujú! Na príplatkoch cez sviatky majú zamestnanci zarobiť: Dá sa to ale obísť, TAKTO vám nedajú nič
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
USA zasiahla nezvyčajne skorá vlna horúčav: V štáte Arizona namerali marcový teplotný rekord
Členské štáty EÚ na summite v Bruseli odsúdili útoky v Libanone
Lídri EÚ odmietli výzvu Trumpa na riešenie Hormuzského prielivu
Nórsko by malo vstúpiť do EÚ, tvrdí líderka opozičnej strany
Veľký krok Vášáryovej: 12 rokov po smrti manžela predala dom plný spomienok! Kde dnes žije?
Dráma na diaľnici D4: Televízii JOJ zhorelo pojazdné štúdio... Škoda 150-tisíc eur!
Rozvod českého herca: Urobil som zo seba kus handry!
Asistentka Borisa Kollára na starých FOTO: Bez plastík ju nespoznáte!
História Zeme v priamom prenose: Unikátna simulácia odhalila 1,8 miliardy rokov pohybu kontinentov! Takto ju nepoznáme
Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah
Takto sami škodíte svojim obličkám: Často o tom neviete, pri zistení môže byť neskoro!
Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)

Juraj Slafkovský u divízneho rivala: Online prenos zo zápasu Detroit – Montreal
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Lieky ako Ozempic ti pomôžu schudnúť. Má to ale háčik, ktorý väčšina ľudí zistí až neskoro
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster" bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ perfektných nápadov, ako ich zas využiť, a oplatí sa ich vyskúšať
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nich podávať?
Ženy prestávajú držať diéty: Odborníci hovoria o prístupe, ktorý môže fungovať lepšie než prísne obmedzenia
Firmy už vraj špekulujú! Na príplatkoch cez sviatky majú zamestnanci zarobiť: Dá sa to ale obísť, TAKTO vám nedajú nič
MIMORIADNY ONLINE Vojna naberá na sile: Izrael spustil nové útoky na Irán, Teherán je pod paľbou!
Šokujúce vyjadrenie Trumpovho priateľa: Európa pomôže USA s Iránom! Má to však TÚTO podmienku

