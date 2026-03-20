Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší

WASHINGTON – Panika a chaos z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje vojna USA a Izraela proti Iránu, sa zrejme už preniesli aj do samého srdca administratívy Spojených štátov. Napriek vysokej miere zabezpečenia vysokých predstaviteľov štátu a vládnych budov vo Washingtone D.C., sa práve v týchto miestach objavujú v posledných dňoch neidentifikovateľné drony.
Zo Spojených štátov prišli nečakané a veľmi znepokojivé správy. Za posledných 10 dní bolo počas jedinej noci spozorovaných na oblohe viacero neznámych dronov. Objavili sa aj v tesnej blízkosti dvoch amerických ministrov. Informuje o tom denník The Washington Post.
Neďaleko Bieleho domu
Vysoký predstaviteľ administratívy USA uviedol, že drony lietali počas nočných hodín aj nad rezidenciami ministra obrany Peta Hegsetha a šéfa americkej diplomacie Marca Rubia. "Armáda monitoruje veľmi dôsledne potenciálne hrozby, keďže situácia na Blízkom východe (vojna s Iránom) naďalej eskaluje," dodal. Drony mali lietať nad vojenskou základňou Fort McNair.
Na tomto mieste sídli univerzita (National Defense University) a prechodné domovy tu majú aj niektorí vládni predstavitelia. Ide o lokalitu neďaleko Bieleho domu. V súčasnej dobe sa ešte nepodarilo určiť, odkiaľ drony pochádzali. Pre obavy o bezpečnosť padli na stole v Bielom dome návrhy o premiestnenie ministrov Rubia a Hegsetha. Napokon k tomu nedošlo.
Vojenské základne v pohotovosti
Vzhľadom na narastajúce bezpečnostné hrozby vydal Biely dom varovania pre diplomatické misie a konzulárne úrady USA po celom svete. Niekoľko vojenských základní na území USA bolo uzavretých. McGuire-Dix-Lakehurst v New Jersey a Mac Dill na Floride zvýšili bezpečnostné opatrenia na úroveň Charlie (nebezpečenstvo možného útoku). Ďalší stupeň Delta predstavuje už hrozbu bezprostredného útoku, prípadne už k nemu došlo.
Pentagón (sídlo ministerstva obrany USA) sa k neznámym dronom odmietlo vyjadriť: "Ministerstvo sa nemôže z bezpečnostných dôvodov vyjadrovať o súčasnej polohe ministra a jeho presunoch. Takéto informácie vedú k hrubému narušeniu ochrany vládnych predstaviteľov USA."