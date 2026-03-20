Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší

WASHINGTON – Panika a chaos z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje vojna USA a Izraela proti Iránu, sa zrejme už preniesli aj do samého srdca administratívy Spojených štátov. Napriek vysokej miere zabezpečenia vysokých predstaviteľov štátu a vládnych budov vo Washingtone D.C., sa práve v týchto miestach objavujú v posledných dňoch neidentifikovateľné drony.

Zo Spojených štátov prišli nečakané a veľmi znepokojivé správy. Za posledných 10 dní bolo počas jedinej noci spozorovaných na oblohe viacero neznámych dronov. Objavili sa aj v tesnej blízkosti dvoch amerických ministrov. Informuje o tom denník The Washington Post. 

Vysoký predstaviteľ administratívy USA uviedol, že drony lietali počas nočných hodín aj nad rezidenciami ministra obrany Peta Hegsetha a šéfa americkej diplomacie Marca Rubia. "Armáda monitoruje veľmi dôsledne potenciálne hrozby, keďže situácia na Blízkom východe (vojna s Iránom) naďalej eskaluje," dodal. Drony mali lietať nad vojenskou základňou Fort McNair. 

Na tomto mieste sídli univerzita (National Defense University) a prechodné domovy tu majú aj niektorí vládni predstavitelia. Ide o lokalitu neďaleko Bieleho domu. V súčasnej dobe sa ešte nepodarilo určiť, odkiaľ drony pochádzali. Pre obavy o bezpečnosť padli na stole v Bielom dome návrhy o premiestnenie ministrov Rubia a Hegsetha. Napokon k tomu nedošlo. 

Vzhľadom na narastajúce bezpečnostné hrozby vydal Biely dom varovania pre diplomatické misie a konzulárne úrady USA po celom svete. Niekoľko vojenských základní na území USA bolo uzavretých. McGuire-Dix-Lakehurst v New Jersey a Mac Dill na Floride zvýšili bezpečnostné opatrenia na úroveň Charlie (nebezpečenstvo možného útoku). Ďalší stupeň Delta predstavuje už hrozbu bezprostredného útoku, prípadne už k nemu došlo. 

 
 

Pentagón (sídlo ministerstva obrany USA) sa k neznámym dronom odmietlo vyjadriť: "Ministerstvo sa nemôže z bezpečnostných dôvodov vyjadrovať o súčasnej polohe ministra a jeho presunoch. Takéto informácie vedú k hrubému narušeniu ochrany vládnych predstaviteľov USA."

Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
Jozef Viskupič o dostupnosti HHC látok a dopadu na žiakov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
M. Majerský o decentralizovaní eurofondov
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva
Obyvateľov obce pri Bratislave
Obyvateľov obce pri Bratislave vystrašila šelma: Mysleli si, že ide o rysa, skutočnosť však bola ešte ŠOKUJÚCEJŠIA
Slovensko sa prepadlo vo
Slovensko sa prepadlo vo svetovom rebríčku: TENTO ukazovateľ pritom hovorí za všetko! Česko nás nechalo ďaleko za sebou
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Premiér Fico: Pôžička EÚ pre Ukrajinu aj dodávky ropy ostávajú zablokované, Slovensko vyhlásilo ropnú núdzu
Panika v USA! Nad
Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší
McKenna Kindred
Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč
FOTO Hormuszký prieliv
V Hormuzskom prielive chystajú evakuáciu: Lode aj posádky majú byť presunuté do bezpečia
Vojna v Iráne môže
Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!
Asistentka Borisa Kollára na
Asistentka Borisa Kollára na starých FOTO: Bez plastík ju nespoznáte!
Kerry Washington
Trpké slová krásnej herečky! Pravda o Hollywoode: Poznajú ju mnohí, no málokto ju povie nahlas
Zuzana Kubovčíková Šebová, v
Horúce telefonáty Šebovej s Polnišovou: Na pretrase je nonstop Vilém! Hotové ródeo
Kaliho dcéra sa vyrovnáva
Kaliho dcére otcova sláva nevonia: Samé výčitky a... Vykričala mu, že je adoptovaná!
Ste v norme alebo
Ste v norme alebo hlboko pod priemerom? TOTO je počet pohlavných stykov za rok, ktorý definuje bežný vzťah
Takto sami škodíte svojim
Takto sami škodíte svojim obličkám: Často o tom neviete, pri zistení môže byť neskoro!
Tak to je teda
Životný kúsok za cenu kávy? Holly v sekáči objavila červený SKVOST! TENTO kúsok vyvolal na internete šialenstvo
Sekundy od tragédie! Mačka
Sekundy od tragédie! Mačka si nevšimla, že jej HORÍ CHVOST, a na svoju záchrankyňu sa nakoniec ešte aj URAZILA!
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)
Slovensko definitívne zavádza dvojité ceny nafty: Začnú platiť od pondelka, koľko si cudzinci priplatia? (foto)

Juraj Slafkovský u divízneho rivala: Online prenos zo zápasu Detroit – Montreal
Juraj Slafkovský u divízneho rivala: Online prenos zo zápasu Detroit – Montreal
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Lyon končí aj napriek fantastickému Greifovi v bráne, šokovaný AS Rím vypadol v predĺžení
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
Olomouc s Malým v zostave neuspel na pôde favorita, Sparta dostala poriadny debakel
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
VIDEO Nominácia Slovenska na baráž proti Kosovu: Veľký návrat po dvoch rokoch, vypadlo tradičné meno!
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Robíte v práci príliš veľa a výsledky stále neprichádzajú? Paretovo pravidlo vám môže zmeniť kariéru
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Sedavé zamestnanie vás zabíja pomaly: Týchto 5 dôvodov, prečo je pohyb nevyhnutný
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Akú formu na barančeka? Najlepšou voľbou je tento materiál
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Spojené štáty zaútočili na Irán novými „Bunker Buster“ bombami: Prečo sú tieto zbrane tak nebezpečné?
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Android ekosystém zasiahol zákerný malvér Perseus: Ten špehuje naozaj všetko, aj aplikáciu Poznámky
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Nemeckí vedci urobili prelom v kvantových technológiách, kvantový internet je zas o krok bližšie k realite
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Americké letectvo tlačí na vývoj malých a smrtiacich dronov: Veliteľstvo priznalo, že zatiaľ nemajú špecializovaný systém
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie

Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ktoré odrody paradajok patria na gril, do šalátu a čo k nim podávať?
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Ako zachrániť prvosienky zo supermarketu? Jednoduché pravidlá na presun do záhrady
Marec ako bod zlomu: 3 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú vo vzťahu niečo, čo by im ani vo sne nenapadlo začiatkom roka
Panika v USA! Nad
Panika v USA! Nad Washingtonom lietajú neznáme drony: V ohrození sú Trumpovi najbližší
McKenna Kindred
Škandál na škole: Učiteľka zaplatila študentovi za trojhodinový sexuálny maratón! Jej manžel bol zatiaľ preč
Vojna v Iráne môže
Vojna v Iráne môže ukončiť dlhodobý spor v Ázii: Peking ponúka pomocnú ruku, má ale JASNÉ podmienky!
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci
Sledujeme vás! Slovenskí daňováci si zobrali do parády NAHÉ modelky na ONLYFANS: Posledná výzva

