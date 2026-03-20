USA zasiahla nezvyčajne skorá vlna horúčav: V štáte Arizona namerali marcový teplotný rekord

LOS ANGELES - Juhozápad Spojených štátov vo štvrtok naďalej trápila nezvyčajne skorá vlna horúčav. Na juhu štátu Arizona namerali teplotu 43,3 stupňa Celzia, čo je marcový rekord v krajine, informuje o tom agentúra AP a APF.
Rekordnú teplotu zaznamenali v posledný deň zimy pri obci Martinez Lake v púštnej oblasti Yuma pri hranici Arizony s Kaliforniou, vyplýva z údajov Národnej meteorologickej služby (NWS). Tá poznamenala, že teploty na takejto úrovni sa v priemere vyskytujú až 22. mája.
Doterajšie maximum pre mesiac marec bolo 42,2 stupňa Celzia v meste Rio Grande City v štáte Texas v roku 1954. Takúto teplotu mal vzduch túto stredu v púštnej obci North Shore v Kalifornii.
Teplotné rekordy už tento týždeň zaznamenali v desiatkach lokalít vrátane miest Phoenix, San Diego, Los Angeles, Las Vegas a San Francisco. V častiach južnej Kalifornie boli teploty o 20 stupňov Celzia nad normálom pre toto obdobie roka. Pre juhozápad USA meteorológovia predpovedajú výrazne vyššie teploty do konca týždňa, mierne ochladenie má prísť od nedele.