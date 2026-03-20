Šokujúce vyjadrenie Trumpovho priateľa: Európa pomôže USA s Iránom! Má to však TÚTO podmienku

LONDÝN - Fínsky prezident prišiel s návrhom, ktorý môže zamiešať kartami vo vojne aj geopolitike. Európa by bola ochotná zasiahnuť na Blízkom východe – ak Washington výrazne posilní podporu Kyjevu.
Nečakaný návrh z Helsínk
Fínsky prezident Alexander Stubb, ktorého si Donald Trump obľúbil, otvoril tému, ktorá môže zásadne ovplyvniť vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi. Podľa jeho slov by európske krajiny mohli pomôcť Američanom zabezpečiť kľúčovú námornú trasu v Hormuzskom prielive.
Táto pomoc by však mala svoju podmienku – silnejšiu a jednoznačnú podporu Ukrajiny v jej obrane proti Rusku.
Hormuzský prieliv ako geopolitická páka
Napätie v oblasti prudko vzrástlo po tom, čo Irán de facto obmedzil lodnú dopravu v strategickom prielive. K situácii došlo po americko-izraelských útokoch na iránske ciele koncom februára.
Americký prezident Donald Trump následne vyzval európskych spojencov v NATO, aby sa zapojili do ochrany plavby. Väčšina európskych lídrov však túto výzvu odmietla.
„Je to dobrý obchod,“ naznačil Stubb
Stubb počas diskusie v londýnskom think-tanku Chatham House naznačil, že riešenie by mohlo spočívať vo výmene záväzkov.
Európa by vyslala svoje sily do regiónu Blízkeho východu, aby pomohla stabilizovať situáciu v Hormuzskom prielive. Na oplátku by Spojené štáty poskytli Ukrajine všetku potrebnú vojenskú pomoc.
Ako uvádza Politico, fínsky prezident tento scenár označil za realistický a potenciálne výhodný pre obe strany.
Obavy z oslabenia Ukrajiny
Európski lídri čoraz hlasnejšie varujú, že konflikt s Iránom môže mať nepriamy, no zásadný dopad na vojnu na Ukrajine.
Predlžovanie napätia na Blízkom východe totiž:
- zvyšuje globálne ceny energií,
- posilňuje príjmy Ruska z predaja ropy a plynu,
- odčerpáva americké vojenské kapacity.
Ako pripomína Politico, americká armáda už teraz využíva stovky protiraketových striel na obranu proti iránskym útokom, čo znamená, že ich zostáva menej pre Ukrajinu.
Blíži sa „moment pravdy“
Stubb zároveň upozornil, že rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou vstupujú do kritickej fázy.
Podľa neho existuje reálne riziko, že Kyjev bude dotlačený k nevýhodnej dohode, ktorá by mohla zahŕňať aj územné ústupky v prospech Ruska.
Hrozí scenár bez USA
Najčiernejší scenár, ktorý Stubb načrtol, počíta aj s úplným zlyhaním rokovaní.
V takom prípade by Európa mohla zostať v podpore Ukrajiny sama – bez Spojených štátov, ktoré by sa viac sústredili na konflikty inde vo svete.