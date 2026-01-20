Utorok20. január 2026, meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent

Muž jazdil v Zlatých Moravciach v protismere! Bol pod vplyvom drog

Vodič pod vplyvom dro.
Vodič pod vplyvom dro. (Zdroj: FB Polícia SR - Nitriansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ZLATÉ MORAVCE - Policajti zo Zlatých Moraviec odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Počas hliadkovej služby spozorovali vozidlo Volkswagen Caddy, ktorého vodič jazdil v protismere. Vozidlo zastavili a vodiča skontrolovali, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodič sa počas kontroly správal nervózne, u policajtov vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom omamných látok. Podrobili ho dychovej skúške, ktorá mala negatívny výsledok. Rýchlotest na drogy však ukázal pozitívny výsledok. Následné toxikologické vyšetrenie v nemocnici potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu, marihuany a MDMA. Znaleckým skúmaním budú zistené presné hodnoty omamných látok v organizme. 

 
 
Viac o téme: VodičPolícia Drogy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karlos Vémola
Polícia odkrýva kauzu Vémola: Stovky kilogramov kokaínu! Pašovalo sa aj v hračkách pre deti
Zahraniční prominenti
Adrian (32) na zadržaný
Adrian (32) na zadržaný vodičák kašľal: DRZO si sadol za volant, pri policajtoch koktal a ... ešte aj drogy?!
Domáce
Nezodpovedný vodič v Nitre:
Nezodpovedný vodič v Nitre: Jazdil pod vplyvom rôznych drog
Domáce
Nočný zásah polície v
Policajti zasahovali pre drogy na viacerých miestach Prešovského kraja
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Lupiči okradli muža pred obchodným domom, polícia ich obvinila
Správy
Na Skalke pri Kremnici pribudol 30 metrov vysoký ľadopád
Na Skalke pri Kremnici pribudol 30 metrov vysoký ľadopád
Cestovanie
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Prominenti

Domáce správy

Mrazivé VIDEO: Lupiči napadli
Mrazivé VIDEO: Lupiči napadli a okradli muža priamo pred obchodným domom
Domáce
Polícia údajne obvinila bývalú
Polícia údajne obvinila bývalú ministerku Gabrielu Matečnú!
Domáce
Aktualizujeme Finančná správa bola pre
Finančná správa bola pre vyhrážky celý deň v pohotovosti: Núdzový režim, evakuácie a kontrola až 98 budov!
Domáce
Podvod v Humennom: 75-ročná žena prišla o viac ako 231-tisíc eur pri falošnej investícii
Podvod v Humennom: 75-ročná žena prišla o viac ako 231-tisíc eur pri falošnej investícii
Humenné

Zahraničné

Brutálna nehoda na diaľnici
Brutálna nehoda na diaľnici D2: Auto v plnej rýchlosti vrazilo do stojaceho kamióna... DESIVÉ autentické VIDEO!
Zahraničné
Izraelský minister obrany Jisrael
Izrael a Grécko budú spolupracovať na vývoji protidronových systémov
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksen
Dánsko vracia úder: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu
Zahraničné
Počet ruských turistov na
Počet ruských turistov na Cypre klesol takmer na nulu
dromedar.sk

Prominenti

Mirgová konečne prehovorila o
Mirgová konečne prehovorila o ROZVODE: Exmažel reaguje... Minca má vždy dve strany!
Domáci prominenti
Lara Croft
Sexi šortky sú späť, oblečie si ich táto herečka: Tromfne NOVÁ LARA CROFT Angelinu Jolie?
Zahraniční prominenti
Separ sa rozhodol, že
Prekvapivé rozhodnutie Separa: Na pohreb Osťa nepríde! Rozlúčil sa s ním po svojom... na magickom mieste
Domáci prominenti
Jesy Nelson
Ďalšia rana po KRUTEJ diagnóze dvojičiek: Slávna speváčka ostala na ne sama!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ
Paliatívna sestra prezradila TAJOMSTVÁ jej práce: TIETO CHYBY ľudia najviac ľutujú na konci života! Robíte ich aj vy?
Zaujímavosti
FOTO Nočné divadlo, aké sa
Nočné divadlo, aké sa často nevidí: Polárnu žiaru bolo vidieť aj zo Slovenska a okolitých krajín! Čo ju spôsobilo?
Zaujímavosti
Historický návrat ľudí k
Historický návrat ľudí k Mesiacu je na dosah: Gigantická raketa už stojí na rampe! Zloženie posádky prepíše dejiny
Zaujímavosti
Mutácie nie sú náhodné?
Mutácie nie sú náhodné? Fyzik prišiel s teóriou, ktorá šokuje vedcov: Môže dokázať, že žijeme v simulácii!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Premiér Fico volá po radikálnych riešeniach: Firmám by pomohlo vyhlásenie „prázdnin“, píše v liste šéfke EK!
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Veľkolepá rekonštrukcia zrýchli vlaky do Čiech: Takto vyzerá budúcnosť železníc, Kysuce čaká ešte veľká výzva (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)
Denník z Davosu: Ursula von der Leyenová hovorí o novej európskej nezávislosti, Macron kritizuje USA! (foto)

Šport

VIDEO Nikdy neodpisujte Federicu Brignoneovú: Z počinu talianskej tigrice vám spadne sánka!
VIDEO Nikdy neodpisujte Federicu Brignoneovú: Z počinu talianskej tigrice vám spadne sánka!
Lyžovanie
Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Reakcia na konflikt Huliaka s Kováčikom? SFZ zo dňa na deň prichádza o veľkého sponzora
Niké liga
VIDEO Hectorová neudržala vedenie po prvom kole, Brignoneová sa vrátila vo veľkom štýle
VIDEO Hectorová neudržala vedenie po prvom kole, Brignoneová sa vrátila vo veľkom štýle
Lyžovanie
VIDEO Šimon Nemec sa zapísal do histórie NHL: Vytvoril rekord, ktorý vyráža dych!
VIDEO Šimon Nemec sa zapísal do histórie NHL: Vytvoril rekord, ktorý vyráža dych!
NHL

Auto-moto

Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky

Kariéra a motivácia

Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
O práci s humorom
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
PN-ky prešli od 1. januára prísnejšou kontrolou: Aké zmeny čakajú pracujúcich ľudí?
Aktuality
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
HR manažéri sa majú na čo tešiť: Týchto 7 predpovedí ovplyvní trh práce v roku 2026
Pracovné prostredie
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Vyprážaný karfiol v rúre: Chrumkavá klasika bez zbytočného oleja
Výber receptov
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Ovocné dezerty

Technológie

Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Armádne technológie
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Správy
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Bezpečnosť
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Veda a výskum

Bývanie

7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!

Pre kutilov

Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Sex
Ako zlepšiť svoj sexuálny život: Po tomto túžia ženy, aby muži robili v posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brutálna nehoda na diaľnici
Zahraničné
Brutálna nehoda na diaľnici D2: Auto v plnej rýchlosti vrazilo do stojaceho kamióna... DESIVÉ autentické VIDEO!
Polícia údajne obvinila bývalú
Domáce
Polícia údajne obvinila bývalú ministerku Gabrielu Matečnú!
Finančná správa bola pre
Domáce
Finančná správa bola pre vyhrážky celý deň v pohotovosti: Núdzový režim, evakuácie a kontrola až 98 budov!
Poštárku napadol pes.
Domáce
Dráma v obci Maňa! Rozbesnený pes napadol poštárku

Ďalšie zo Zoznamu