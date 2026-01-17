Obrovská TRAGÉDIA! Hrozivá smrť bývalej detskej hviezdy (†33): Auto ju vláčilo 2 ulice!

NEW YORK - Herecký svet zažil obrovskú tragédiu! Bývalá detská hviezda televízie Nickelodeon Kianna Underwood (†33) prišla o život pri mimoriadne brutálne nehode. Herečku v skorých ranných hodinách zrazilo auto, ktoré ju následne vláčilo po takmer dvoch uliciach!
Podľa informácií TMZ sa tragédia odohrala v piatok ráno v brooklynskej štvrti. 33-ročná Kianna prechádzala cez cestu na križovatke Pitkin Avenue a Mother Gaston Boulevard, keď ju zrazilo sivé auto, ktoré smerovalo na západ. Vodič po nehode nezastavil a z miesta ušiel. Následky boli fatálne.
Herečka utrpela rozsiahle poranenia hlavy a trupu a po tom, čo ju auto vláčilo pod sebou takmer dva bloky, zostala nehybne ležať na vozovke. Newyorská polícia prijala tiesňové volanie na číslo 911 približne o 6:49 ráno. Záchranári po príchode na miesto už, žiaľ, mohli len konštatovať smrť. Kianna Underwood zomrela priamo na mieste nehody. Páchateľ je zatiaľ ne úteku a polícia v prípade doposiaľ nikoho nezadržala.
Kianna Underwood sa preslávila už ako dieťa. Diváci si ju pamätajú najmä zo známej sketch šou All That z roku 2005, objavila sa aj v populárnom seriáli Little Bill. V mladom veku bola považovaná za veľký herecký talent. Jej náhla a krutá smrť zasiahla fanúšikov aj bývalých kolegov. Mala len 33 rokov.