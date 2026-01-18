Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

SMRŤ ako z hororového filmu a zúfalstvo úbohej vdovy: Známy pekár náhle zahynul pri práci s miesičom cesta!

Mordehay Grunberger prišiel vo veku 71 rokov o život pri práci, ktorú robil každý deň. Zobraziť galériu (3)
Mordehay Grunberger prišiel vo veku 71 rokov o život pri práci, ktorú robil každý deň. (Zdroj: reprofoto WPLG, Facebook/Inna Gastman Maor)
MIAMI - Tragická nehoda otriasla miestnou komunitou vo Floride, kde 71-ročný pekár Mordehay Grunberger prišiel o život po tom, čo ho zachytil priemyselný stroj na miesenie cesta v obchode, kde pracoval.

Podľa polície z North Miami Beach bol Grunberger nájdený mŕtvy v priestore South Florida Kosher Market v piatok 16. januára ráno po tom, čo došlo k nešťastnému incidentu s veľkým zariadením na miesenie cesta. Prípadu sa venoval web New York Post. Vyšetrovanie stále pokračuje a momentálne sa nevylučuje žiadna verzia okrem tragickej nehody – vyšetrovatelia nehlásia žiadne známky trestnej činnosti.

Stroj, ktorý mal Grunberger pri práci používať, je priemyselnej veľkosti a podľa miestnych polície došlo k nešťastiu skôr, než prišli záchranári na miesto. Presné okolnosti toho, ako sa muž ocitol vo vnútri mechanizmu, nie sú zatiaľ oficiálne známe. Po nehode bol obchod dočasne uzavretý, kým polícia a ďalšie úrady prehľadávali miesto činu a zaisťovali ďalšie dôkazy. Do vyšetrovania sa zapojila aj Administratíva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), ktorá preveruje, či došlo k porušeniu bezpečnostných predpisov pri prevádzke zariadenia.

Vdova sa vyplakala verejne na sociálnej sieti

Všetkým svojim blízkym tragickú udalosť na sociálnej sieti už oznámila zúfalá vdova Inna. "Som úplne bezmocná. Veľmi ho milujem, je láska môjho života," napísala Inna už o nebohom manželovi a otcovi ich dvoch synov.

 (Zdroj: Facebook/Inna Gastman Maor)

Grunberger, ktorý si na sociálnych sieťach prezentoval sám seba ako vedúceho pekára, bol v komunite veľmi vážený a jeho smrť hlboko zasiahla rodinu i blízkych.  

 (Zdroj: Facebook/Inna Gastman Maor)

Priatelia a známi zdieľajú podobné slová úcty a spomienok, opisujúc Grunbergera ako láskavého, ochotného človeka s veľkým srdcom, ktorý sa výrazne zapísal do životov tých, ktorých stretol.

