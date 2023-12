Legendárny James Bond má OBROVSKÝ PROBLÉM: Hrozí mu mastná pokuta a väzenie!

(Zdroj: Highland Film Group)

WYOMING - Írsky herec Pierce Brosnan (70) si spôsobil nemalé problémy. Počas návštevy Yellowstonského národného parku totiž porušil prísne nariadenia a vstúpil do chránených zón. Teraz mu hrozí mastná pokuta a väzenie.

V Yellowstonskom národnom parku riešia podobné problémy bežne. Množstvo turistov sa totiž snaží dostať do zakázaných zón, kde sú termálne pramene. Tie sú však nebezpečné, pretože pravidelne menia svoju aktivitu a niekoľkým návštevníkom sa táto nezodpovednosť stala osudnou.

To však neodradilo známeho herca Piercea Brosnana, ktorý sa so zábermi z termálneho jazera pochválil na sociálnej sieti Instagram. To si všimli príslušné orgány a predstaviteľovi Jamesa Bonda klepli po prstoch.

Umelca už dokonca stihol obviniť aj súd a 23. januára ho čaká prvé pojednávanie. V prípade dokázania viny mu hrozí pokuta 4,5-tisíc eur a pol roka za mrežami. K porušeniu nariadení malo podľa Daily Mail dôjsť 1. novembra tohto roka.

Pierce Brosnan (Zdroj: Instagram P.B.)