Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Milostné príbehy, ktoré zmenili dejiny! KVÍZ: Spoznáte najslávnejšie páry všetkých čias?

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Paramount Pictures, 20th Century Fox)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Láska dokáže zmeniť osud aj dejiny. Niektoré vášne boli také silné, že o nich vznikli legendy, filmy aj romány. Poznáte však všetky najslávnejšie milostné páry, ktorých príbehy prežili stáročia? Otestujte sa a zistite, ako dobre sa vyznáte v láskach, ktoré písali dejiny!

Viac o téme: Kvíz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

KVÍZ: Poznáte slávne dvojice,
KVÍZ: Poznáte slávne dvojice, ktoré si podmanili Česko a Slovensko? Otestujte svoje znalosti!
Zahraniční prominenti
Forrest Gump
Utekaj, Forrest, utekaj! A vy si utekajte urobiť KVÍZ, ktorý preverí vaše znalosti o Forrestovi Gumpovi
Domáci prominenti
KVÍZ o hercoch československej
KVÍZ o hercoch československej filmovej scény: Zistite, či ste na nich nezabudli
plnielanu.sk
KVÍZ o Nore Mojsejovej:
KVÍZ o Nore Mojsejovej: Trúfnete si na naň? Nedajte sa oje*ať!
novinky.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Dizajnér Marcel Holubec miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Feminity TV
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Slzy v Siedmom nebi: Sárka sa stretla so svojim idolom Lacim Strikeom
Prominenti
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Prominenti

Domáce správy

Meteorológovia varujú pred poľadovicou:
Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vydali výstrahu prvého stupňa pre TIETO časti Slovenska
Domáce
FOTO Skontrolujte si kúpelne! Hygienici
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici bijú na poplach: Našli viacero nebezpečných kozmetických výrobkov
Domáce
Ilustračné foto
Tvrdá rana pre Slovákov: Ficova pomoc s hypotékami KONČÍ! TOTO je dôležitý dátum
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch hrozí poľadovica, buďte opatrní na cestách
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch hrozí poľadovica, buďte opatrní na cestách
Gelnica

Zahraničné

Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo
Poslanci rozhodli: Srbsko schválilo zákon na výstavbu luxusného komplexu Trump v Belehrade
Zahraničné
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova
Najvyšší súd rozhodol: Trumpova vláda nemusí zatiaľ obnoviť potravinové dávky počas shutdownu
Zahraničné
Dvojité úmrtie po prestrelke
Dvojité úmrtie po prestrelke na Kréte: Grécko reaguje sprísnením opatrení
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Macron varuje pred zásahmi bez súhlasu štátov: Reaguje na americkú kampaň proti drogám
Zahraničné

Prominenti

Zverejnili TRAILER k filmu
Zverejnili TRAILER k filmu o Michaelovi Jacksonovi: Stvárni ho jeho synovec!
Zahraniční prominenti
Josef Trojan
V Nepelovi exceloval, v súkromí zlyhal: ROZCHOD! Josef Trojan dostal kopačky
Domáci prominenti
Moderátorka bojujúca s nádorom
Moderátorka bojujúca s nádorom na mozgu: Prvýkrát v spoločnosti... FOTO Aj bez parochne stále kočka!
Domáci prominenti
Milostné príbehy, ktoré zmenili
Milostné príbehy, ktoré zmenili dejiny! KVÍZ: Spoznáte najslávnejšie páry všetkých čias?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Šťastie ako z rozprávky:
Šťastie ako z rozprávky: Muž pri kopaní bazéna objavil poklad za 700-tisíc eur! Kto ukryl zlato v jeho záhrade?
Zaujímavosti
FOTO V podzemí objavili obriu
Pavúčia apokalypsa? Vedci objavili obriu kolóniu s viac než 100-tisíc pavúkmi! Objav, z ktorého tuhne krv v žilách
Zaujímavosti
FOTO Lorraine Cassar
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Zaujímavosti
7 varovných príznakov rakoviny
7 varovných príznakov rakoviny mozgu, ktoré môžete ľahko prehliadnuť
vysetrenie.sk

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!

Šport

VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
VIDEO Slovenský útočník sa odtrhol z reťaze: Zámorie zažilo fantastickú bodovú explóziu
Zámorské súťaže
Ľuboš Micheľ v Prešove špinavo nadával rozhodcom: Otrasné, čo všetko svieti v zápise
Ľuboš Micheľ v Prešove špinavo nadával rozhodcom: Otrasné, čo všetko svieti v zápise
Niké liga
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
VIDEO Debut v NHL ako z filmu! Mladý Čech spravil poriadok a pozametal skúseného protivníka
NHL
VIDEO Samuel Honzek svedkom galapredstavenia: Mladá hviezda NHL prevalcovala Calgary
VIDEO Samuel Honzek svedkom galapredstavenia: Mladá hviezda NHL prevalcovala Calgary
NHL

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Hybridná únava: keď flexibilita práce začína vyčerpávať
Práca a voľný čas
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí

Varenie a recepty

Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Pre všetkých milovníkov Salka. 20 najlepších vianočných receptov, ktoré pripravíte za pár minút.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Zapekané zemiaky na 3 spôsoby: Chutia výborne teplé aj studené
Výber receptov
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny

Technológie

Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Americká zbrojovka ukázala „zabijaka“ tankov. Je lacný, riadi ho umelá inteligencia. Rusku robí vrásky na čele
Armádne technológie
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Veda a výskum
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Sponzorovaný obsah
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Android

Bývanie

Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania

Pre kutilov

Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Dizajnér Marcel Holubec W miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Feminity TV
VIDEO: Dizajnér Marcel Holubec W miluje Paríž: Najnovšia kolekcia bude o žene, ktorá bojuje a neprestáva veriť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici
Domáce
Skontrolujte si kúpelne! Hygienici bijú na poplach: Našli viacero nebezpečných kozmetických výrobkov
Ilustračné foto
Domáce
Tvrdá rana pre Slovákov: Ficova pomoc s hypotékami KONČÍ! TOTO je dôležitý dátum
Život po 30-tke s
Domáce
Život po 30-tke s rodičmi či utópické sny o novom byte: Mladí čelia kríze bývania viac, ako kedykoľvek predtým
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská energetika
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská energetika je pod paľbou: Rozsiahle ruské útoky vyvolali prerušenia dodávok elektriny

Ďalšie zo Zoznamu