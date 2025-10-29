Ničivý HURIKÁN Melissa zasiahol aj Jamajku: STRACH slávnej speváčky... Má tam svoju rodinu!

JAMAJKA -Speváčka Leigh-Anne Pinnock z bývalej dievčenskej skupiny Little Mix prežíva ťažké chvíle. Karibik sužuje ničivý hurikán Melissa, ktorý sa prehnal cez Jamajku a spôsobil rozsiahle škody. Leigh-Anne má na ostrove starých rodičov a príbuzných, a preto sa o nich nesmierne bojí.
Na Instagrame zdieľala dojímavý odkaz, ktorý zasiahol fanúšikov po celom svete. „Modlitby pre mojich starých rodičov, rodinu a všetkých na Jamajke a v Karibiku práve teraz,“ napísala 34-ročná speváčka na čiernom pozadí s červeným srdcom.
Hurikán Melissa udrel na Jamajku vetrom s rýchlosťou až 185 míľ za hodinu (takmer 300 km/h) – ide teda o najsilnejší hurikán v histórii, ktorý ostrov zasiahol. Silné záplavy zatopili juhozápadnú časť krajiny, strechy lietali vzduchom a obrovské balvany sa zosúvali na cesty. Pôvodne išlo o hurikán piatej kategórie, ktorý bol neskôr mierne oslabený, no aj tak zanechal katastrofálne následky.
Hurikán Melissa zasiahol plnou silou Jamajku: VIDEO Vietor má rýchlosť 300 km/h! Očakávajú sa rozsiahle škody
Úrady v ohrozených oblastiach už evakuovali viac ako 500-tisíc ľudí, pričom búrka sa pomaly presúva smerom na Kubu. Britský meteorologický úrad zároveň varoval, že zvyšky hurikánu môžu v najbližších dňoch ovplyvniť aj počasie vo Veľkej Británii.