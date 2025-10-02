Šokujúce svedectvo ex-zamestnanca P Diddyho: Žil v neustálom strachu o vlastný život!

NEW YORK - Hudobný magnát P Diddy ná na krku ďalší škandál! Jeho bývalý stylista Deonte Nash po rokoch mlčania otvorene prehovoril o desivých skúsenostiach, ktoré zažil počas desaťročia, keď pre neho pracoval. Tvrdí, že žil v permanentnom strachu o vlastný život.
V rozhovore pre CBS Mornings, ktorý bude odvysielaný v piatok, Nash prezradil šokujúce detaily: Diddy ho mal viackrát škrtiť a dokonca sa pred členmi svojho tímu chvastal, že ich jedného dňa zabije. „Mal som stále pripravenú núdzovú tašku – oblečenie aj hotovosť. Keby sa niečo stalo, bol som pripravený okamžite utiecť a ukryť sa,“ šokuje Deonte.
Podľa jeho slov bolo agresívne správanie rapovej hviezdy považované za normálne a nikto si nedovolil zasiahnuť. „A komu by sme to vôbec povedali? Koho by sme zavolali? Krotiteľov duchov? Nebol tam nikto, kto by nás zachránil,“ dodal s iróniou.
Nash minulý týždeň podal na Diddyho žalobu – obviňuje ho zo sexuálneho zneužívania, obchodovania s ľuďmi a ďalších závažných trestných činov. V žalobe žiada nielen finančné odškodnenie, ale aj trestné sankcie a trvá na súdnom procese pred porotou.
Deonte svedčil aj počas Diddyho federálneho procesu v New Yorku. Vtedy ešte tvrdil, že žiadnu občianskoprávnu žalobu nepodá. Teraz sa však rozhodol prehovoriť a podľa jeho slov už viac nebude mlčať.