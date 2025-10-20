Marika Gombitová krstila NOVÉ CD: Zmenila IMIDŽ... Aha, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Fanúšikovia Mariky Gombitovej majú obrovský dôvod na radosť. Slovenská legenda totiž vydala svoj úplne nový album, ktorý obsahuje všetky jej doposiaľ nevydané skladby. V nedeľu večer sa konal krst. A pozrite, speváčka sa pochválila aj novým účesom. Aha, ako jej to pristane!
Marika Gombitová patrí k najväčším česko-slovenským hudobným legendám. Na svojom konte má nespočetné množstvo hitov, ktoré si dodnes spievajú fanúšikovia rôznych generácií. No a práve pre tých si speváčka pripravila obrovské prekvapenie. Doslova po dlhých desaťročiach totiž uviedla na trh nový album, ktorý obsahuje jej doposiaľ nevydané piesne.
V nedeľu popoludní sa v priestoroch verejnoprávnej STVR v Mlynskej doline konal slávnostný krst, ktorý si nenechalo ujsť aj mnoho Gombitovej dlhoročných priateľov z brandže. Za všetkých spomeňme Katku Žbirkovú a českú speváčku Marthu, Štefana Skrúcaného, textára Kamila Peteraja či speváckeho kolegu Janka Lehotského. No a novinku uviedli do sveta lupeňmi červených ruží krstní rodičia Július Hron a riaditeľka STVR Martina Flašíková.
Nový album však nebolo to jediné, čo počas podujatia pútalo pozornosť. Slovenská hudobná ikona totiž v spoločnosti predviedla aj nový účes. Povestné kučery vymenila za vyhladené, rovné vlasy. Pozrite, ako jej to pristane!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%