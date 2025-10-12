Smrť pedofilného speváka (†48) za mrežami: Zomrel tým najbrutálnejším možným spôsobom!

WEST YORKSHIRE - Za mrežami väznice Wakefield známej tiež ako Monster Mansion sa v týchto dňoch odohrala poriadna dráma. Spoluväzeň totiž napadol speváka Iana Watkinsa (†48), ktorý si tam odpykával 29-ročný trest za trestné činy spojené s pedofíliou.
Podľa medializovaných informácií spevák Ian Watkins zomrel v sobotu ráno. Zavraždil ho jeho spoluväzeň. Stalo sa tak vraj v momente, keď väzni opustili svoje cely. „Watkins bol zabitý tým najbrutálnejším možným spôsobom. Útok bol šokujúci. Iný väzeň ho bodol do krku,” uviedol pre The Sun dobre informovaný zdroj. Vrah spevákovi prebodol krčnú tepnu. „Policajti aj záchranári prišli na miesto celkom rýchlo, ale už nemohli nič robiť. Nedalo sa mu pomôcť. Všade bolo množstvo krvi a ozývali sa sirény. Útočníka zadržali pomerne rýchlo,” dodal.
Pre Daíly Mail sa vyjadrila Watkinsova bývalá partnerka, ktorá pomohla odhaliť jeho trestné činy. „Je to veľký šok, ale prekvapuje ma, že sa to nestalo skôr. Očakávala som tento telefonát. Bol terčom od prvého momentu, ako vstúpil do väzenia. Bála som sa, že keď sa potom dostane von, tak ma vypátra. Je to pre mňa určitá úľava,” uviedla Joanne Mjadzelics. Tá po vzťahu so spevákom trpí posttraumatickou stresovou poruchou a sebapoškodzovaním.
Spevák Ian Watkins, ktorý svojho času pôsobil ako frontman kapely Lostprophets, bol v roku 2013 odsúdený na 29 rokov. Na konte mal viacero trestných činov spojených s pedofíliou. K trinástim z nich sa priamo na súde priznal. Už pred dvoma rokmi ho vo väznici napadli spoluväzni podobným spôsobom. Vtedy sa ho však záchranárom podarilo zachrániť.