Obrovská RADOSŤ známej herečky: ZÁSNUBY po 4 rokoch randenia... Prsteň za státisíce!

LOS ANGELES - Herečka Zoey Deutch (30), známa z filmov Set It Up či Not Okay, povedala veľké ÁNO! Po štyroch rokoch randenia ju na pláži romanticky požiadal o ruku jej partner, komik Jimmy Tatro (33).
Zoey sa o radostnú novinku podelila v nedeľu na Instagrame, kde prezradila, že zásnuby prebehli už pred tromi mesiacmi. „Tri mesiace zasnúbená s láskou môjho života,“ napísala k fotke, na ktorej sa zasnene usmieva na svojho snúbenca a ukazuje sa s ligotavým prsteňom.
Podľa expertky Olivie Landau zo spoločnosti The Clear Cut ide o hranatý diamant typu „cushion cut“ s veľkosťou približne 5 karátov. Ak je kameň prírodný, jeho cena sa môže pohybovať od 100-tisíc až do 300-tisíc dolárov!
Samotná žiadosť o ruku bola ako z filmu. Jimmy si kľakol na jedno koleno priamo na piesku, zatiaľ čo Zoey žiarila v žltých letných šatách. On bol bosý, oblečený ležérne – v bielej košeli a nohaviciach. Na pláži nechýbali vankúše ani pripravené poháre na oslavu. Na ďalšej fotke vidno, ako ju šťastne objíma zozadu a bozkáva na líce.
Párik svoju lásku prvýkrát oficiálne ukázal na Valentína v roku 2021. Odvtedy fanúšikom často prinášali zamilované momentky či narodeninové odkazy. Zoey dokonca v roku 2022 prezradila, že Jimmy je jej úplný opak – a práve preto to medzi nimi tak dobre funguje. A Jimmy jej lásku oplácal. V novembri 2022 o nej na Instagrame napísal, že je jeho „najobľúbenejšia osoba“.
