Nicole Scherzinger (47) tak, ako ju príroda stvorila: Ukázala sa ÚPLNE BEZ!

LOS ANGELES - Slávna speváčka Nicole Scherzinger (47) sa okrem hudobnej kariéry preslávila aj vďaka svojej kráse, ktorú pravidelne ukazuja na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Aktuálne sa tam odhalila tak, ako ju príroda stvorila. A dokázala, že je krásna aj bez akýchkoľvek šminiek!
Nicole Scherzinger zahviezdila pred 20 rokmi so skupinou The Pussycat Dolls. Dievčatá boli nielen krásne, ale vedeli aj perfektne tancovať a spievať. Niet tak divu, že svojimi hitmi bodovali v najprestížnejších hudobných hitparádach a snívali o nich muži po celom svete. No a inak tomu nie je ani po dvoch dekádach.
Nicole na sociálnych sieťach stále dokazuje, že vek je len číslo a vyzerá rovnako dobre, ako keď mala 27. Má dokonalé krivky, perfektnú pleť, aj vlasy... A nie je to len tip-top líčením. Aktuálne speváčka na svojom profile zverejnila fotky, na ktorých je bez akýchkoľvek príkras. A fanúšikovia sa zhodujú - toto je prirodzená krása. Aha, vyzerá super aj bez mejkapu!
