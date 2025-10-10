Paparazzi FOTO hviezdneho Nicolasa Cagea: TAKTO by ste ho na ulici NESPOZNALI!

BEVERLY HILLS - Zabudnite na elegantného filmového hrdinu z červeného koberca. Nicolas Cage sa ukázal v tom najobyčajnejšom vydaní – v teplákoch, s rozstrapatenými vlasmi. Takto by ste ho nespoznali!
Hollywoodsku legendu Nicolasa Cagea zachytili paparazzi v uliciach Beverly Hills počas bežného dňa. Bez akéhokoľvek hviezdneho pozlátka si vyšiel na nákupy – v pohodlných teplákoch, tričku s potlačou a s rozstrapatenými vlasmi.
Fotografie, ktoré okamžite zaplavili internet, ukazujú Nicolasa v úplne inom svetle, než na aké sú jeho fanúšikovia zvyknutí. Žiadne dokonale upravené vlasy ani elegantný oblek – namiesto toho ležérny štýl, v ktorom sa zjavne cíti najlepšie. Cage sa pritom pohyboval po jednej z najluxusnejších nákupných ulíc sveta – Rodeo Drive, kde sídlia tie najprestížnejšie značky.
Práve tam ho paparazzi zachytili pri prezeraní tovaru v butikoch. A hoci dnes pôsobí ako „obyčajný chlap z ulice“ a zjavne sa snaží byť nenápadný, darí sa mu to viac než dobre – takto by ste ho na ulici len ťažko spoznali.
