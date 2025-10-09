Známy herec skončil ZA MREŽAMI: Nechutné obvinenia z domáceho násilia!

MIAMI – Americký herec Max Ehrich (34), ktorý je bývalým snúbencom speváčky Demi Lovato (33), lieta v obrovských problémoch. Podľa správ zahraničných médií totiž skončil v rukách polície kvôli domácemu násiliu.
Hviezdna speváčka randila s o rok starším umelcom v roku 2020 a ich vzťah bola poriadne turbulentný. Ich románik sa podľa vtedajších správ prevalil na verejnosť v marci, v júli sa známa dvojica zasnúbila a už v septembri sa začalo hovoriť o tom, že ich láska skončila tak rýchlo, ako začala.
Najnovšie sa však meno Ehricha začalo skloňovať v médiách nie pre jeho herecký talent, ale kvôli problémom s políciou. Podľa informácií magazínu TMZ ho totiž zatkla polícia kvôli domácemu násiliu.
O to šokujúcejšie boli informácie, že sa ho vraj dopustil na členovi svojej rodiny, ktorý je starší, ako 65 rokov. Na jeho hlavu sa tak zniesli nepríjemné obvinenia a v najbližšom období bude mať čo vysvetľovať.