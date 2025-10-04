Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Zomrel spisovateľ, ktorého nikto neumlčal: Ivan Klíma sa dožil 94 rokov!

Ivan Klíma (Zdroj: Česká televize)
PRAHA - Vo veku 94 rokov zomrel český spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. O jeho úmrtí informoval syn Michal Klíma, píše TASR podľa správy stanice ČT24.

Dnes ráno zomrel spisovateľ, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma (†94). „Môj otec spisovateľ Ivan Klíma zomrel po dlhej chorobe dnes skoro ráno doma obklopený rodinou,“ uviedol syn Michal Klíma pre blesk.cz.

Klíma patril medzi najprekladanejších českých autorov. Napísal cez 20 kníh a jeho diela boli preložené do 31 jazykov, vrátane čínštiny, estónčiny či gréčtiny. K jeho najznámejším dielam patria napríklad Milenci na jednu noc, súbor poviedok Má veselá jitra či novela Láska a smetí. Ústredným motívom jeho kníh sú vzťahy medzi mužmi a ženami.

Počas druhej svetovej vojny Klíma ako dieťa prežil viac než tri roky v koncentračnom tábore Terezín. V roku 1956 vyštudoval český jazyk a literárnu vedu na filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1963–1969 bol redaktorom časopisov Literární noviny, Literární listy a Listy. V rokoch 1969 až 1970 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michiganské universite v USA, po návrate do Československa bol zakázaný a krátko pracoval v robotníckych povplaniach ako zememerač, sanitár ale aj smetiar. Publikoval v samizdate a v zahraničí. V roku 1990 bol Ivan Klíma spoluzakladateľom Obce spisovatelů a v rokoch 1990–93 predsedom českého PEN-klubu.

V roku 2002 získal Cenu Franze Kafky, v roku 2010 cenu Magnesia Litera v kategórii literatúra faktu. Spoločne s Jiřím Peňásem sa stal tiež laureátom Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2013.

