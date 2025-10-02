Bezsenné noci Patrika Hermana: Polovica problémov by nemusela existovať, keby... Ale má riešenie

BRATISLAVA - Relácia, ktorá mení životy! Presne tak by sa dal opísať Občan za dverami, za ktorými nestojí nik iný ako Patrik Herman.
Relácia Občan za dverami sa stala doslova poslednou nádejou pre ľudí, ktorým sa ich problémy nepodarilo nikde inde vyriešiť. A podľa slov obľúbeného moderátora ich bolo neúrekom. „To sa asi spočítať nedá, lebo to nie sú len televízni diváci, o ktorých nakrúcame reportáž. Väčšinou sa tie problémy opakujú a majú ich ďalšie desiatky, stovky, možno tisícky ľudí v tejto krajine. Čiže keď pomôžeme jednému a poskytneme návod, ako sa z toho problému dostať, pomôžeme ďalším desiatkam, stovkám ľudí,“ vysvetlil Herman, podľa ktorého je relácia doslova zrkadlom našej krajiny a to dosť nelichotivým. „Veľmi veľa vecí nefunguje a to, čo funguje, nefunguje tak, ako má. Ľudia, keď vyčerpajú všetky možnosti a zlyhajú pokusy uspieť so svojou pravdou na miestach, ktoré sú na to určené, relácia Občan za dverami je ich poslednou nádejou.“
Aj preto je tlak obrovský – nedá sa pomôcť každému. „Aj keby sme vysielali každý deň, 24 hodín denne, stále máme čo vysielať,“ priznáva moderátor. Oveľa viac ho však trápi niečo iné. „Pre mňa osobne je možno skľučujúce to, že polovica problémov by nemusela existovať, pretože začínajú a končia pri ochote a neochote ľudí. Badám najmä posledné roky, že ľudia si robia prieky zámerne, zákerné a naschvál. A takéto problémy ťažko vyriešite.“
Za najväčší problém totiž považuje medziľudské vzťahy. „To sú veci, ktoré nevyrieši žiadna reportáž, nech sa budeme akokoľvek snažiť. Stojí a padá to na tom, aby si ľudia našli k sebe cestu.“ Herman priznáva, že s mailami a listami od divákov doslova vstáva aj zaspáva. A hoci bremeno je veľké, na pomoc nezostal sám. „Ja som veľmi rád, že okrem noviniek, ktoré prináša spravodajstvo STVR, má svoje novinky aj televízna publicistika. A od októbra by mal náš tím posilniť dlhoročný televízny redaktor,“ neskrýva nadšenie Herman. V rozhovore moderátor odhalil meno svojej novej posily, no prezradil aj to, čo mu doslova nedá spávať!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%