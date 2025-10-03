Nová herečka na scéne: Je krásna a... Nenávidí ju celý Hollywood!

LOS ANGELS - Zastavte to, je to desivé! Aj takéto reakcie sa objavujú v súvislosti s ambicióznou ašpirujúcou herečkou Tilly Norwood, ktorá už má na sociálnej sieti Instagram viac ako 50-tisíc followerov. Umelkyňa, ktorá sa uchádza o svoju prvú filmovú rolu, je krásna. Niektorí jedinci sa však otvorene búria proti tomu, aby dostala akúkoľvek príležitosť. Čo je dôvodom?
Rada by bola slávnou ako Scarlett Johansson a uchádza sa o svoju prvú filmovú úlohu. Takto sa na sociálnych sieťach prezentuje istá Tilly Norwood, ktorá ale poriadne rozhnevala celý Hollywood. Dôvod je celkom jednoduchý - Tilly nie je reálny človek, ale je dielom umelej inteligencie.
Herecká únia SAG-AFTRA v súvislosti s tým vydala prehlásenie, v ktorom je jasne proti tomu, aby Norwood dostala nejakú príležitosť. „Ona predsa nie je herečka, ale je produktom programu, ktorý ťaží z práce skutočných umelcov. Nemá žiadne životné skúsenosti, ani emócie,” uvádza sa napríklad v stanovisku.
Svoj jasný odmietavý postoj dali najavo aj vybrané herečky. Natasha Lyonne poznamenala, že každý kto chce spolupracovať s Tilly Norwood, mal by byť bojkotovaný. Emily Blunt netají svoje zdesenie. „Bože môj. Sme v háji! Je to naozaj desivé. Prosím, zastavte to,” uviedla v jednom z rozhovorov slávna herečka.
Umelá inteligencia sa pomaličky stáva fenoménom a v mnohých odvetviach vyvoláva obavy. Filmári a umelci už počas štrajku v roku 2023 mali práve používanie AI ako jeden z kľúčových bodov svojho protestu.