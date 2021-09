Rozchod českých hercov po 15 rokoch: On siahol po alkohole, ona skončila na psychiatrii!

PRAHA - Český herec Ondřej Pavelka dnes oslavuje 66 rokov a veru má na čo spomínať. Bol už dvakrát ženatý, s ďalšou partnerkou sa rozchádzal po dlhých 15 rokoch. A kým on potom vyvádzal pod vplyvom alkoholu, ona skončila na psychiatrii s reznými ranami na zápästí.

Ondřej Pavelka sa narodil 10. septembra 1955, otec bol herec a mama učila na Ľudovej škole umenia. od malička sa zúčastňoval recitačných súťaží a festivalu amatérskych divadiel.

Vyštudoval DAMU a hneď potom dostal ponuku do Národného divadla v Prahe, odmietol to a členom sa stal až v roku 1993. na divadelných doskách si to nevyskúšal len ako herec, ale aj dramaturg a režisér.

Pred televíznymi kamerami sa objavuje od konca 70. rokov. Diváci ho môžu poznať z filmov ako Deváté srdce, Co je vám, doktore?, Skalpel, prosím, Sedím na konári a je mi dobre, Afrodita, Výchova dívek v Čechách, Post Coitum, Jasnovidec či teória Tigra. Objavil sa aj v populárnych seriáloch, v posledných rokoch napríklad Ulice, Ohnivé kuře, Polda, Slunečná.

Zdroj: Tv Prima

Pavelka je milovníkom žien, aj keď označeniu zvodca sa vyhýba. „neviem, kde sa vzalo, že som bol nejaký zvodca. Ja som bol vždy verný, len som občas zakopol a bol som verný niekomu inému,” povedal pred pár rokmi pre Novinky.cz.

Svoju prvú životnú partnerku spoznal na DAMU, lenže emigrovala a neskôr sa na diaľku rozviedli. Potom sa oženil s kolegyňou Evou Salzmannovou a dva týždne po svadbe sa im narodil syn. No aj toto manželstvo skončilo rozvodom.

Neskôr sa dal dokopy s herečkou Simonou Královou, mladšou o 15 rokov. A vo vzťahu boli rovnako 15 rokov. Po rozchode herec trochu vyvádzal – na spoločenskú akciu prišiel pod vplyvom alkoholu, rozhadzoval okolo seba kocky ľadu a ukončil to váľaním sa po schodoch.

Za rozchodom boli ale vážne dôvody. Po narodení syna začala mať Králová psychické problémy. odišla z Národného divadla a začala pracovať v zdravotníctve, no onkologické oddelenie bolo nad jej sily a zrútila sa. Dokonca sa pokúsila o samovraždu, a tak skončila na psychickom oddelení.

Naposledy mal Ondřej Havelka po svojom boku mladú priateľku Veroniku.

Zdroj: ČT