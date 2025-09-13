Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Hviezdny Akon (52) žije v POLYGAMII: Má 4 manželky... Jedna teraz podala žiadosť o ROZVOD!

Akon Zobraziť galériu (2)
Akon (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mes © Zoznam/mes

LOS ANGELES – Americký spevák Akon (52), známy hitmi ako Smack That či Don’t Matter, čelí poriadne trpkej rane v osobnom živote. Jeho dlhoročná manželka Tomeka Thaim podala žiadosť o rozvod – len štyri dni pred ich 29. výročím svadby!

Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal magazín People, Tomeka požiadala o rozvod vo štvrtok 11. septembra. Ako dôvod uviedla „nezmieriteľné rozdiely“. S Akonom sa zosobášili ešte v roku 1996 a spolu majú jednu dcéru, 17-ročnú Journey.

V návrhu Thaim žiada spoločnú právnu zodpovednosť za dcéru, no fyzickú starostlivosť chce mať ona. Akon by mal mať len právo na návštevy. Okrem toho žiada aj výživné pre seba – no súd prosí, aby spevák nedostal žiadnu podporu od nej.

Akon, Tomeka
Zobraziť galériu (2)
Akon, Tomeka "Amirror" Thiam  (Zdroj: Profimedia)

Akon sa nikdy netajil tým, že verí v polygamiu. V roku 2022 priznal, že má až deväť detí, a hudobníčka Amirror (umelecké meno Tomeky Thiam, pozn. red.) vlani dokonca vyhlásila, že je jednou zo štyroch jeho manželiek. „Polygamia je súčasť našej kultúry. Pre mňa je to normálne,“ vyhlásil spevák v rozhovore pre Zeze Millz.

Podľa neho je jeho úlohou predovšetkým zabezpečiť rodinu: „Moja práca nie je behať po oslavách a vystúpeniach. Mojou povinnosťou je, aby mali strechu nad hlavou a jedlo na stole. Keď mám čas prejaviť lásku, urobím to,“ dodal.

Amirror vo svojom rozhovore prezradila, že Akonove manželky žijú roztrúsené po svete – v Atlante, Los Angeles aj v Afrike. „Máme rôzne domácnosti, rôzne životy. Nemusíme sa vídať, takže nemusíme byť ani kamarátky,“ uviedla. Podľa nej Akon nikdy nič nemanipuluje: „Je to jednoduché – buď to berieš, alebo nie. Každá žena chce byť jediná, ale toto je naša kultúra a je to v poriadku.“

 

Viac o téme: AkonTomeka Thaim
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Múzeum vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom ožilo holúbkovým festivalom
Múzeum vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom ožilo holúbkovým festivalom
Správy
Úryvok z relácie Neskoro večer
Úryvok z relácie Neskoro večer
Prominenti
Citroen C4 je po facelifte nápadnejší a aj zaujímavejší
Citroen C4 je po facelifte nápadnejší a aj zaujímavejší
Auto-Moto

Domáce správy

AKTUÁLNE Pád lietadla pri
AKTUÁLNE Pád lietadla pri Nových Zámkoch! Na miesto bol vyslaný aj vrtuľník: Hlásia mŕtvych
Domáce
Ilustračné foto
Rezort zdravotníctva radí, aby deti do troch rokov vyrastali bez obrazoviek
Domáce
Danko sa opäť pustil
Danko sa opäť pustil do Petra Pellegriniho: Na prezidenta vypenil kvôli konsolidácii! Padli tvrdé slová
Domáce
TRAGÉDIA V TATRÁCH Žena padala približne 100 metrov! Vyslali aj vrtuľník, prišla najhoršia správa
TRAGÉDIA V TATRÁCH Žena padala približne 100 metrov! Vyslali aj vrtuľník, prišla najhoršia správa
Prešov

Zahraničné

Stále rovnakí: Gény Číňanov
Stále rovnakí: Gény Číňanov sa za 3000 rokov takmer vôbec nezmenili
dromedar.sk
Palestínske frakcie z utečeneckých
Palestínske frakcie z utečeneckých táborov v Libanone odovzdali ďalšie zbrane
Zahraničné
Opozícia v Albánsku kritizuje
Opozícia v Albánsku kritizuje premiérov nápad s AI ministerkou
Zahraničné
Ilustračné foto
Líder Sýrie potvrdil, že prebiehajú rokovania o bezpečnostnej dohode s Izraelom
Zahraničné

Prominenti

Akon
Hviezdny Akon (52) žije v POLYGAMII: Má 4 manželky... Jedna teraz podala žiadosť o ROZVOD!
Zahraniční prominenti
Móda z JOJ párty
Móda z JOJ párty podľa AI: Ema ako Britney Spears, HOT mama Plačková a... Ona si odbehla z obchodu?!
Domáci prominenti
Antónia Lišková je v
Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Tragická SMRŤ hviezdy Šou
Tragická SMRŤ hviezdy Šou Billa Cosbyho (†54): Manželka PRVÝKRÁT prehovorila... Roky sa utajovala!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Česká vychytávka pre ženy:
Česká vychytávka pre ženy: Špeciálne parkovacie miesta! Ak tam zastaví muž, peňaženku mu poriadne odľahčia
Zaujímavosti
Šok po 22 rokoch:
Šok po 22 rokoch: Žena našla mamu so svojím manželom v posteli! Je otcom mojich súrodencov?
Zaujímavosti
Gibraltár na vlastnej koži:
Gibraltár na vlastnej koži: Jeden trik vám ušetrí desiatky eur a uvidíte všetko
dromedar.sk
FOTO POZOR na tento trend:
POZOR na tento trend: Obľúbený nápoj takmer zabil mladú ženu! Transfúzia na poslednú chvíľu
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Platba v hotovosti odrádza zákazníkov: Slováci chcú platiť bezhotovostne takmer všade!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!
Francúzsko je na pokraji dlhovej krízy: Taký zlý rating ešte nemalo!
Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!

Šport

Slovensko – Kolumbia: Online prenos zo štvorhry zápasu Davisovho pohára
Slovensko – Kolumbia: Online prenos zo štvorhry zápasu Davisovho pohára
Davis Cup
Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
EURO
VIDEO Dávid Hancko sa už po mesiaci v Atléticu dočkal veľkého ocenenia: Som veľmi prekvapený
VIDEO Dávid Hancko sa už po mesiaci v Atléticu dočkal veľkého ocenenia: Som veľmi prekvapený
La Liga
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Olympijské hry

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Domáce
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Domáce
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Vyhorenie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov

Technológie

Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Vesmír
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Samsung
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Veda a výskum
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Armádne technológie

Bývanie

Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax

Pre kutilov

Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká zmena je na obzore: Tieto tri znamenia budú stáť pred osudovou voľbou
Partnerské vzťahy
Veľká zmena je na obzore: Tieto tri znamenia budú stáť pred osudovou voľbou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Pád lietadla pri
Domáce
AKTUÁLNE Pád lietadla pri Nových Zámkoch! Na miesto bol vyslaný aj vrtuľník: Hlásia mŕtvych
Danko sa opäť pustil
Domáce
Danko sa opäť pustil do Petra Pellegriniho: Na prezidenta vypenil kvôli konsolidácii! Padli tvrdé slová
Donald Trump
Zahraničné
AKTUÁLNE Trump je pripravený uvaliť sankcie na Rusko: Napísal LIST členským štátom NATO
Na Slovensko sa valia
Domáce
Na Slovensko sa valia silné dažde: Už o pár hodín vypukne v TÝCHTO okresoch peklo! Sú vydané výstrahy

Ďalšie zo Zoznamu