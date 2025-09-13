Hviezdny Akon (52) žije v POLYGAMII: Má 4 manželky... Jedna teraz podala žiadosť o ROZVOD!

LOS ANGELES – Americký spevák Akon (52), známy hitmi ako Smack That či Don’t Matter, čelí poriadne trpkej rane v osobnom živote. Jeho dlhoročná manželka Tomeka Thaim podala žiadosť o rozvod – len štyri dni pred ich 29. výročím svadby!
Podľa súdnych dokumentov, ktoré získal magazín People, Tomeka požiadala o rozvod vo štvrtok 11. septembra. Ako dôvod uviedla „nezmieriteľné rozdiely“. S Akonom sa zosobášili ešte v roku 1996 a spolu majú jednu dcéru, 17-ročnú Journey.
V návrhu Thaim žiada spoločnú právnu zodpovednosť za dcéru, no fyzickú starostlivosť chce mať ona. Akon by mal mať len právo na návštevy. Okrem toho žiada aj výživné pre seba – no súd prosí, aby spevák nedostal žiadnu podporu od nej.
Akon sa nikdy netajil tým, že verí v polygamiu. V roku 2022 priznal, že má až deväť detí, a hudobníčka Amirror (umelecké meno Tomeky Thiam, pozn. red.) vlani dokonca vyhlásila, že je jednou zo štyroch jeho manželiek. „Polygamia je súčasť našej kultúry. Pre mňa je to normálne,“ vyhlásil spevák v rozhovore pre Zeze Millz.
Podľa neho je jeho úlohou predovšetkým zabezpečiť rodinu: „Moja práca nie je behať po oslavách a vystúpeniach. Mojou povinnosťou je, aby mali strechu nad hlavou a jedlo na stole. Keď mám čas prejaviť lásku, urobím to,“ dodal.
Amirror vo svojom rozhovore prezradila, že Akonove manželky žijú roztrúsené po svete – v Atlante, Los Angeles aj v Afrike. „Máme rôzne domácnosti, rôzne životy. Nemusíme sa vídať, takže nemusíme byť ani kamarátky,“ uviedla. Podľa nej Akon nikdy nič nemanipuluje: „Je to jednoduché – buď to berieš, alebo nie. Každá žena chce byť jediná, ale toto je naša kultúra a je to v poriadku.“
